Возглавит делегацию президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз проведет запланированные консультации на самом высоком уровне с украинской стороной в Киеве, чтобы еще раз показать поддержку со стороны западных партнеров.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что встреча членов консультативной группы с правительством в Киеве состоится в начале февраля, сообщил представитель Еврокомиссии изданию POLITICO.

По его словам, идею провести консультации именно в Киеве высказал комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. В Киев приедут примерно "10-15 уполномоченных", которые работают с украинскими документами - от торговли до цифровой политики.

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Цель визита состоит в "дальнейшем углублении отношений" и проявлении солидарности. "Это признание прогресса, которого Украина добивается на пути в Европу", - сказал чиновник.

В Украину приедут сразу несколько ведущих еврокомиссаров по ключевым для обеих сторон сферам сотрудничества.

Как отметило издание, возглавит делегацию президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней приедут глава по торговле ЕС Валдис Домбровскис, комиссар по экономике Паоло Джентилони, глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, комиссар внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по бюджету Йоханнес Хан, Янез Ленарчич, отвечающий за кризисное управление и гуманитарную помощь, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс, Вера Юрова и Дидье Рейндерс, занимающиеся замораживанием и конфискацией российских активов, комиссары Франс Тиммерманс и Кадри Симсон, которые помогли подключить Украину к электросети ЕС и другие еврокомиссары.

Украина и Евросоюз

В Киеве 3 февраля 2023 года состоится 24-й саммит Украина-Евросоюз. Предыдущий также проходил в Киеве 12 октября 2021 года.

21 октября 2022 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в 2023 году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных нужд. 25 октября глава Еврокомиссии уточнила, что ЕС в течение войны ежемесячно будет выделять Украине до 1,5 млрд евро для покрытия дефицита госбюджета.

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