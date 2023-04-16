Жозеп Боррель считает, что мир на Корейском полуострове возможен только в случае отказа КНДР от оружия массового поражения.

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил испытания межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей. Он назвал отказ Пхеньяна от ядерного оружия единственным путем к миру на Корейском полуострове.

"КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, которые нарушают резолюции Совета безопасности ООН и безрассудно эскалацию военной напряженности в регионе", – говорится в заявлении Боррель.

По его словам, единственный путь к миру и безопасности на Корейском полуострове - отказ КНДР от ядерного и оружия массового уничтожения, а также прекращение ядерных программ.

Видео дня

"ЕС вновь призывает международное сообщество отреагировать единым и решительным образом, чтобы поддержать международную архитектуру нераспространения и не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в регионе со стороны КНДР", – подытожил высокий представитель ЕС.

Ракетные исиытания Северной Кореи - последние новости

Представители КНДР не отвечают на звонки по спецлинии для контактов с Южной Кореей. Сеул опасается, что это может привести к провокациям со стороны Пхеньяна.

При этом в КНДР заявили об успешных испытаниях подводного беспилотника, якобы способного нести ядерную боеголовку.

Кроме того, 13 апреля Северная Корея запустила баллистическую ракету средней или большой дальности в сторону Японского моря, что обеспокоило Южную Корею.

Вас также могут заинтересовать новости: