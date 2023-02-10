Федор Вениславский отметил, что инициировать увольнение министра обороны может только президент.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны обсуждались еще до скандала с закупками продуктов. Представление на увольнение министра может подать только президент Украины.

"Как только возникло это недоразумение относительно закупки продуктов питания, было обсуждение, что министр должен взять на себя политическую ответственность. Поскольку он фактически единолично подбирал команду и назначал тех людей, которые в том числе виноваты в этих медийных скандалах", - рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, у членов парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке были вопросы к работе Резников из-за товаров оборонного назначения, в том числе оружия, техники и прочего.

Видео дня

"Поэтому нельзя сказать, что для нас это была неожиданность. Но на уровне фракции этот вопрос в воскресенье обсуждался впервые. Он обсуждался не как уже состоявшийся факт, а как потенциальная возможность, которая может иметь место в будущем - смена министра обороны, чтобы продемонстрировать европейский подход в политике, что министр ответственен", - объяснил политик.

При этом он указал, что обсуждение отставки Резникова было экспромтом, этот вопрос не согласовывали с президентом и на сегодняшний день от главы государств подобных инициатив не было. По его словам, обсуждение отставки Резникова с поста главы Минобороны продолжаются.

"Я думаю, что у нас будет возможность наблюдать изменения в составе правительства в течение довольно краткосрочной перспективы. Будет ли среди них министр обороны - увидим, потому что решение по министру обороны, как и по министру иностранных дел, может принимать только президент. Наша политическая сила, которая имеет большинство в парламенте и право коалиции депутатских фракций - разумеется, пропрезидентская", - подытожил Вениславский.

Слухи об увольнении Резникова - что известно

24 января после скандала с закупкой питания для военных замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Кроме того, поползли слухи об увольнении министра обороны Алексея Резникова.

5 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова с должности министра обороны "переведут" на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В свою очередь глава Минобороны заявил, что не получал предложение возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

При этом в Офисе президента отметили, что Резников эффективно работает с иностранными партнерами по поставкам вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: