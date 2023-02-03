Матери или одинокие отцы-чиновники могут посещать своих детей в возрасте до 18 лет за границей или их сопровождать.

Пропускать за границу должностных лиц в Украине могут не только в служебные командировки. Это объяснили в Государственной пограничной службе, ссылаясь на изменения в Постановление №57.

Есть ряд исключений, которые касаются как мужчин-госслужащих, так и женщин. Речь идет, например, об одиноких родителях, которые едут навещать своих детей в возрасте до 18 лет, или о должностных лицах, которые хотят пересечь границу с целью лечения там.

Кому из чиновников разрешен выезд за границу

Матери или одинокие родители могут посещать своих детей в возрасте до 18 лет за границей или сопровождать их. Для этого нужно предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и нотариально заверенные документы, подтверждающие пребывание детей за пределами Украины.

Мужчинам дополнительно нужно иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца.

Для выезда за границу с целью лечения надо предоставить документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о перечне лиц, которых иностранные медицинские учреждения принимают на лечение.

Запрет выезда чиновникам за границу

Ранее Кабмин ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Оно запрещает выезд госслужащих за пределы Украины без уважительной причины. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми можно. Кататься на отдых — нет.

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Напомним, 26 января журналисты узнали о поездке Николая Тищенко в Таиланд. После огласки этого скандала руководители "Слуги народа" решили немедленно уволить Тищенко с должности заместителя председателя фракции и исключить из рядов политсилы.

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