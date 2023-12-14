Он напомнил, что между 2014 и 2022 годами Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что некоторые аналитики убеждают, что замораживание войны в Украине и установление режима прекращения огня являются реалистичными вариантами развития событий.

"Сторонники такого сценария убеждают, что это снизит украинские потери и позволит Украине и партнерам сфокусироваться на экономическом восстановлении и восстановлении, интеграции в ЕС и НАТО, а также долгосрочном развитии оборонных возможностей", - пишет он в авторской статье для издания Foreign Affairs.

По его мнению, проблема этого сценария заключается не только в том, что прекращение огня станет вознаграждением для России за агрессию.

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"Вместо завершения войны оно просто поставит боевые действия на паузу до времени, когда Россия будет готова к новому продвижению вперед. В это время российские оккупационные войска будут укреплять свои нынешние позиции бетоном и минными полями, делая невозможным изгнание захватчиков в будущем и обрекая миллионы украинцев на десятилетия жизни в условиях оккупации и репрессий. Российский бюджет на 2024 год для временно оккупированных территорий составляет 3,2 триллиона рублей, и это четкое свидетельство планов Москвы закрепиться надолго и душить любое сопротивление оккупационным властям", - считает Кулеба.

Он напомнил, что между 2014 и 2022 годами Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах.

"За это время было 20 попыток установить режим прекращения огня. Наши партнеры пытались давить на Москву, чтобы сделать ее более конструктивной, упирались в глухую Кремлевскую стену и возвращались к нам, убеждая, что Украина должна сделать "первый шаг". Хотя бы для того, чтобы якобы показать миру, что проблема в России. Вследствие этой ложной логики Украина действительно пошла на ряд мучительных уступок. Чем это завершилось? Полномасштабным нападением России 24 февраля 2022 года. Говорить сейчас о том, что Украина должна сделать первый шаг - аморально и наивно. Если бы сейчас линия фронта была заморожена, не было бы оснований полагать, что Россия не использует такую передышку для планирования еще более грубого нападения за несколько лет, и он потенциально касался бы уже не только Украины, но и ее соседей, возможно даже членов НАТО. Те, кто думает, что Россия не способна напасть на страну НАТО в случае успеха в Украине должны вспомнить, насколько нереальным казалось всего два года назад полномасштабное нападение России на Украину", - добавил министр.

Война Украины с Россией - прогнозы

Полная военная победа России с установлением собственного марионеточного правительства в Киеве для Кремля будет значительно худшим вариантом окончания войны, чем условная "боевая ничья" с равноправным мирным соглашением. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра Миллера в Университете Вирджинии Брантли Вомак.

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