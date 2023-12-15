Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Европейский Союз не повторит ошибку прошлого и вступление Украины не продлится десятилетия, как это происходит с некоторыми другими странами, которые до сих пор не получили членства. Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".
Министр объяснил, какие теперь шаги должна предпринять Украина после открытия переговоров о вступлении.
"Мы открыли переговоры о членстве. Это означает, что осталось два шага: провести переговоры и ратифицировать соглашение о вступлении. После этого Украина становится членом ЕС. Тот путь, который мы прошли за полтора года – от получения статуса кандидата до сегодня – это самый быстрый в истории Европейского Союза. Ни одна другая страна не проходила путь от кандидатства до открытия переговоров за полтора года", – подчеркнул Кулеба.
При этом, как рассказал глава МИД, в прошлом Евросоюз делал большие ошибки с другими странами, потому что переговоры о вступлении затягивались, а некоторые продолжаются и сейчас.
"Но с Украиной этого не повторится... Европейский Союз не повторит ошибку, когда переговоры затягиваются на десятилетия", – сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что в прошлом году Украина вытащила ЕС из комы расширения, потому что еще два года назад в ЕС о расширении никто не говорил.
Он рассказал историю от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сообщила: что если бы она два года назад публично выступила за расширение Европейского Союза, то сразу же должна была бы написать заявление на увольнение с должности главы МИД.
"Сейчас настроение и политический момент абсолютно другой", – подчеркнул Кулеба.
Также глава МИД добавил, что Украина получила на саммите ЕС то решение, которого стремилась.
"Обычные решения – это работа. Сложные решения – это искусство. А сверхсложные решения – это магия. И скажу, что это было сверхсложное решение. И это магия дипломатии. Магия человеческих отношений", – сказал Кулеба.
В этой связи, министр призвал украинцев выпить шампанского.
"Во-первых, конкретно на этом этапе сегодня надо выпить шампанского. Я всех призываю это сделать... Я немножко выпил по дороге (в кругу дипломатической команды президента Зеленского), ночью мы возвращались. Я позволил себе выпить бокал вина. Потому что это было действительно непросто", – сообщил Кулеба.
Евроинтеграция Украины
По данным издания The Times, ряд проблем могут послужить причиной отсрочки вступления Украины в блок минимум до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и до следующего десятилетия. Возникает вопрос, насколько серьезно Европейский Союз настроен относительно вступления Украины.
Журналисты отмечают, что споры на саммите по пересмотру расходов – это мелочи по сравнению с оценкой стоимости членства Украины в ЕС в 186 миллиардов евро. Такие средства будут должны потратить мощные страны ЕС. Большинство государств также опасаются потерять право на национальное вето по таким вопросам, как будущие бюджеты или расширения.