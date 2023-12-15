Присоединение страны такого размера и стратегического значения повлечет самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия.

Ряд проблем могут послужить причиной отсрочки вступления Украины в блок по меньшей мере до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и до следующего десятилетия. Возникает вопрос, насколько серьезно Европейский Союз настроен относительно вступления Украины в блок, пишет The Times.

Журналисты отмечают, что споры на саммите по пересмотру расходов – это мелочи по сравнению с оценкой стоимости членства Украины в 186 миллиардов евро. Такие средства должні потратить мощные страны ЕС. Большинство государств также опасаются потерять право на национальное вето по таким вопросам, как будущие бюджеты или расширения.

В то же время членство в ЕС носит как тактический, так и геополитический характер. Оно могло бы укрепить Украину, закрепив ее на Западе перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Бывший президент четко заявил о своем желании прекратить финансирование украинской армии.

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"Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и Западные Балканы, Турция и Кавказ... Это поднимает еще один вопрос: можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии является еще более насущной?", – пишет редакция.

СМИ подчеркивает, что вступление страны такого размера и стратегического значения, как Украина, повлекло бы самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия. Украина была самой бедной страной в Европе еще до вторжения России.

Евроинтеграция Украины

Европейский Совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдовой. Несколько представителей Евросовета утверждают, что премьер Венгрии Виктор Орбан сознательно пропустил голосование за решение относительно Украины. Все остальные страны поддержали начало переговоров с Украиной – 26 голосовали "за", а одна страна воздержалась.

Одновременно Евросоюз не смог согласовать пакет финансирования для Украины на €50 млрд. Этому помешало вето скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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