Маккарти пояснил, что убрать помощь Украине из бюджета Госдепартамента и зарубежных операций "становится все труднее".

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять ее.

Он решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций – также предусмотрены деньги для Украины, пишет The Hill,

Маккарти пояснил, что убрать помощь Украине из бюджета Госдепартамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

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На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в частности финансирование Пентагона, Государственного департамента и зарубежных операций.

$300 млн, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая работает с 2014 года, когда РФ вторглась в Украину.

Помощь США Украине

Недавний визит украинского президента Владимира Зеленского Вашингтон был посвящен призыву к увеличению военной поддержки Украины.

По словам сенатора Чака Шумера, во время встречи в Капитолии с десятками сенаторов Зеленский сделал мрачное предупреждение, что Украина проигрывает войну против РФ без помощи.

Кроме того, издание NYT отметило, что визит Зеленского состоялся на фоне того, как опросы общественного мнения показали растущую усталость американского общества от войны, а республиканцы заявили, что выступают против последней просьбы Байдена к Конгрессу о выделении $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

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