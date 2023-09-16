Польша и страны Балтии пытались убедить власти Германии и Франции не поддаваться на уговоры Путина.

Бывший премьер-министр Словении Янез Янша описал события, которые происходили на саммите НАТО в Румынии в 2008 году, на котором Украине отказали в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе.

Словенский политик рассказал, что президент США Джордж Буш сказал, что ему "не кажется логичной позиция некоторых европейских членов НАТО, которые выступают против расширения, когда это приносит дополнительную безопасность, особенно, европейскому крылу альянса". Буш, по словам Янши, надеялся, что тогдашний госсекретарь Кондолиза Райс сможет убедить в этом канцлера Германии Ангелу Меркель и французского президента Николя Саркози, передает Голос Америки.

"Против присоедиения Украины и Грузии выступила РФ, которая не имела права вето, но имела поддержку Германии и Франции", – отметил политик.

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Янша также рассказал о выступлении президента РФ Владимира Путина, которого позвал в Бухарест. "На встречах и на рабочем ужине с лидерами он устроил шоу, которое можно подытожить таким сообщением: "РФ является равноправным партнером США и ЕС. Она сотрудничает с НАТО... в войне с терроризмом...", - сообщил Янша.

Путин, пишет словенский политик, заявил, что старт процесса членства Украины и Грузии "ослабит его позиции и на смену может прийти кто-то, кто является гораздо меньшим партнером Запада". Поэтому Путин просил лидеров в Бухаресте не начинать процесс членства обеих стран в НАТО.

Польша и страны Балтии предупреждали, что не следует поддаваться на убеждения Путина, отметил Янша. "США были с нами. Но Германия и Франция настаивали на том, чтобы не принимать это решение", - сообщил он.

Словенский политик отметил, что полученное в Бухаресте время Путин использовал не для демократизации РФ, как обещал, а для подготовки нападения на Грузию, "которое еще больше отдалило эту страну и Украину от Альянса".

"Не дав Украине и Грузии зеленого света на членство, мир стал не более безопасным местом, как уверял нас Путин, а более опасным, и именно он таким его сделал", – высказал мнение Янша.

"Даже спустя 15 лет после катастрофической ошибки Франции и Германии, которые попались на обман Путина, НАТО не в состоянии дать единодушно реалистичную оценку причины агрессии России против Украины... Полную ответственность несет РФ... Однако те, кто мог это предотвратить, но не сделал этого, несмотря на предостережения, бесспорно несут долю исторической вины", – заявил Янша.

Путь Украины в НАТО

Украина уже давно заявила о своем желании вступить в Альянс. Власти рассчитывали, что в 2008 году Украине дадут План действий по членству в НАТО, но этого не произошло. После того саммита разговоры о вступлении в НАТО сошли на нет.

Только после полномасштабного вторжения РФ Украина вновь настойчиво заявила, что намерена присоединиться к Альянсу. Это она планирует сделать после победы над агрессором.

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