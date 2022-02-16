Россия пытается склонить Украину к выполнению "Минска" на условиях Кремля.

Депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее Валерия Фор-Мунтян считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

"Нормандский формат собирается лишь для того, чтобы договориться о выполнении Минских соглашений. Но тут проблема. Украина говорит, что Минские соглашения уже не подходят", - сказала Фор-Мунтян.

Она добавила, что "тянуть и продолжать эту ситуацию – ни к чему хорошему это не приведет".

"Да и Путин привык прятаться за этим. Война на Донбассе позволяет России вести военные действия на границе с вами практически безнаказанно", - считает депутат.

По ее мнению, сейчас стороны "просто тратят время".

"Ведь Зеленский как новый президент мог сразу после избрания заявить, что хочет разорвать "Минск" и подписать что-то новое. Например, потому что страна изменилась за это время. Но нет, он два года работал в Нормандском формате над Минскими соглашениями. Какой был смысл этого? А сейчас мы слышим, что Украина не хочет их выполнять. Как следствие, имидж Украины и доверие к Украине пострадают", – считает Фор-Мунтян.

Россия, оказывая давление на Киев и ЕС военным вторжением, пытается склонить Украину к выполнению "Минска" на условиях Кремля. Москва настаивает на принятии "особого статуса" Донбасса и предоставления дестабилизированному региону широкой автономии.

Во время визита в Украину немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу соответствующих законопроектов о Донбассе и "местных выборах" в ТКГ.

Ранее украинский глава утверждал, что в "Минских соглашениях", подписанных его предшественником много лет назад, есть немало вопросов. В 2020-м Зеленский не соглашался на изменения в Конституцию Украины относительно выборов на Донбассе с неотведенными оккупационными силами.

На что российский президент Владимир Путин ответил в январе 2022-го цитатой из матных частушек: "Терпи, моя красавица. Придется выполнять".

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