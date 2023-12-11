Он отметил, что только логическими доводами их электорат убедить невозможно.

Эксперт по вопросам внешней и безопасности политики Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, можно ли надеяться на решение вопроса в Конгрессе США по дальнейшей помощи Украине и какие аргументы могут быть более убедительными в общении с американским электоратом заядлых трампистов.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что визит арезидента Украины Владимира Зеленского в США очень своевременный. По его мнению, то, что украинский лидер на прошлой неделе не присоединился по видеоконференции к брифингу конгрессменов США "за закрытыми дверями", было правильно. "Поскольку там не было бы конструктивного разговора. Фактически, республиканцы требовали не информации об Украине, почему и сколько нам нужно помощи, а они пытались дожать администрацию (президента Байдена - УНИАН) относительно того, что они собираются делать на южной границе", - сказал Хара.

Дипломат убежден, что компромисс в Конгрессе США в вопросе оказания помощи Украине будет найден, но точные сроки принятия этого решения предсказать невозможно.

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"Помощь однозначно будет. Это не совсем зависит от президента Зеленского, поскольку Украина заложник внутриполитической борьбы. Наверняка другого шанса у республиканцев не будет, когда настолько больно давит время на администрацию (президента США - УНИАН), что они должны пойти на какие-то уступки. До 15 декабря Конгресс еще работает. Есть еще возможность такая, по крайней мере правовая, для президента США созвать внеочередно Конгресс, чтобы они рассмотрели этот вопрос. Если нет, то как только они вернутся в январе в Вашингтон из своих штатов, тогда будет голосование. Я уверен, что компромисс будет найден. Надеемся, что это будет в ближайшие дни. Это будет очень правильный сигнал Путину и всем тем скептикам, Венгрии, Словакии", - подчеркнул Хара.

По мнению эксперта, чтобы объяснить ожесточенным трампистам необходимость дальнейшей поддержки Украины, надо использовать не только логические аргументы, но и эмоциональные.

"Если говорить об отъявленных трампистах и их электоральной базе, то там надо работать эмоциями. Потому что Трамп стал культом. И вообще, это движение "Сделаем Америку великой снова", это фактически, как религия. Собственно поэтому, нельзя достучаться до них обычными аргументами. Но, рассказывая, что совершают русские на нашей территории, что они разрушили около 500 храмов православных, мечети, синагоги, что они воруют наших детей. Что уничтожают все, как саранча. Так конечно, это может влиять на людей", - акцентировал Хара.

Он добавил, если фермеры из Херсонской области расскажут о том, как россияне похитили и продолжают воровать украинское зерно, которое выращено их руками, как похищают комбайны. "Это конечно будет резонировать с фермерами американскими. Мне кажется, что надо работать не только на уровне логических формулировок и аргументов. Больше через украинское общественное общество или экспертов, работать с американским сообществом через эмоции, этого несколько не хватает", - пояснил эксперт.

Дипломат резюмировал, что сейчас Украина на дипломатическом и парламентском уровне уже начала более активнее работать с американским обществом, но эту работу надо усилить и проводить весь следующий год.

"Ехать в американские штаты даже тех конгрессменов США, которые идеологически против нас. надо разговаривать с их избирателями - гражданами. И это должно быть постоянно, пока не будет избран следующий президент...была бы моя воля, я бы вообще треть украинского парламента постоянно ротировал, чтобы они ездили как в Вашингтон, так и по американским штатам. Надо добавить общение с американскими избирателями, чтобы они давили на своих представителей, чтобы они изменили свою позицию", - подытожил Хара.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Завтра он должен встретиться в Вашингтоне с Джо Байденом.

Напомним, что Конгресс США уже более двух месяцев не может принять новую программу военной поддержки Украины.

СМИ сообщали, что 5 декабря Зеленский должен был обратиться на секретном брифинге к американским сенаторам, однако в последний момент онлайн-встреча была отменена.

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