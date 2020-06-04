Ткаченко назвал приоритеты на должности главы Минкульта

Ткаченко заявил, что приоритетом №1 в его работе на должности министра будет возобновление и усиление финансирования сферы культуры.

Александр Ткаченко, которого сегодня парламент назначил министром культуры и информационной политики, назвал приоритеты в работе на новой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента во время рассмотрения вопроса о назначении его на эту должность, Ткаченко отметил, что во время кризиса «мы объединились всей культурной сферой».

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Он поблагодарил представителей сферы культуры, с которыми работал на должности председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. «Культурная сфера и креативные индустрии формируют ДНК Украины», - отметил Ткаченко.

Он считает, что все депутаты и представители сферы культуры должны работать вместе и «не делить страну на патриотов и предателей».

Ткаченко заявил, что приоритетом №1 в его работе на должности министра будет возобновление и усиление финансирования сферы культуры. Также, добавил он, необходимо завершить реструктуризацию министерства и провести аудит.

«Реальная цифра, которую необходимо направить на поддержку культуры и туризма, 3-4 млрд гривен, чтобы выжить и вернуть возможности для развития», - подчеркнул Ткаченко.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что Ткаченко доказал свой «профессионализм, знания как в комитете, так и в Верховной Раде, а до этого и на других важных должностях, которые вы занимали».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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