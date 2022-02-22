Часть российских компаний могут добавить в торговый "черный список".

Соединенные Штаты Америки подготовили экспортные санкции против РФ. Их введут, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Администрация Джо Байдена может расширить список товаров, для поставки которых в Россию поставщики обязаны получать лицензии.

Речь идет о широком спектре низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов.

Большинство чипов производится на американском оборудовании, что дает США возможность контролировать поток электроники в Россию, говорится в сообщении.

Российские компании, перечисленные в качестве так называемых военных конечных пользователей, в том числе несколько производителей самолетов, будут добавлены в торговый "черный список". Это расширит круг товаров, для получения которых компаниям потребуются лицензии.

Ранее член Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл заявлял, что цель мер экспортного контроля состоит в том, чтобы подорвать способность России иметь промышленное производство в нескольких ключевых секторах.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.