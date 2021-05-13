Сообщается, что обыск проводится в присутствии отстраненного судьи, его семьи и адвоката.

По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ) отменили, проходит обыск.

Читайте такжеВ КСУ двоевластие: Тупицкий и Головатый называют себя действующими руководителями судаОб этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в ГБР.

Отмечается, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая.

Обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

«Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», - говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.

При этом в постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Отмечается, что судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Отстранение Тупицкого: подробности

27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Представитель президента в КСУ, нардеп Федор Вениславский назвал решение главы государства абсолютно правильным и закономерным.

По словам самого Зеленского, указ подписан по результатам проведенного аудита решений Януковича, которые могли потенциально повредить национальной безопасности страны.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 29 марта поступили иски об обжаловании указа президента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц