В понедельник, 20 февраля, президент США Джозеф Байден должен был отправиться в Польшу, однако посетил Украину.

Во-первых, это символический акт, который трудно переоценить. США демонстрируют, что готовы рисковать и жертвовать (в том числе первым лицом государства), но будут рядом с Украиной до конца — до ее победы над страной-агрессором.

Это должно вдохновлять украинцев.

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Конечное решение по самолетам не обязательно должно быть принято именно в этот понедельник

Кроме того, в этом случае мы говорим не только о поддержке, а о готовности оказывать реальную помощь в преодолении врага. Ведь американский лидер прибыл к нам не с пустыми руками. В частности можно ожидать, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден будут говорить сегодня об обучении украинских пилотов на F-16, а также о сроках передачи этих истребителей Украине. Также ожидаемо будет затронут вопрос ракет большой или средней дальности и предоставление нам очередной партии систем Himars.

Конечное решение по самолетам не обязательно должно быть принято именно в этот понедельник. Но было бы странно сомневаться в том, что этот вопрос сдвинется с места. О поддержке говорит и анонсированный пакет помощи Украине от США.

Во-вторых, конечно, на фоне поведения российского карлика, который боится вылезти из своего бункера даже для поездки в Крым, визит Байдена в Киев выглядит очень смелым шагом.

Американцы не позволили бы первому лицу страны прибыть в украинскую столицу, если бы не были уверены в ее защите

Показательной реакцией на визит президента США в Украину было поднятие в воздух несколько истребителей Миг-31К. Разделяю мнение о том, что у россиян произошла истерика. Конечно, они попытались хоть как-то напакостить. Мол, они здесь неподалеку не просто так и остаются угрозой для Киева.

Однако все видели, что в момент воздушной тревоги никто не бежал в укрытие и не пытался быстренько эвакуировать Джо Байдена от возможного посягательства на его жизнь. Зато украинский президент спокойно и достойно встретил американского коллегу. Мы все увидели, как Байден прошел по Михайловской площади в столице Украины во время гула сирены. Конечно, это указывает на смелость американского президента. Но обратите внимание: ни у кого и не возникает сомнений в том, что Байден в безопасности.

Обстреливать Украину в момент визита президента США - риск для самой России

Я думаю, американцы не позволили бы первому лицу страны прибыть в украинскую столицу, если бы не были уверены в ее защите. Поэтому, можно предположить, что накануне этого визита Киев получил дополнительные ресурсы для закрытия неба от возможных обстрелов. Не исключаю, что системы Patriot уже поставили на вооружение наших сил ПВО.

Впрочем, не следует исключать, что после речи Байдена и объявления об оказании нам очередного транша помощи РФ попытается прибегнуть к очередному массовому обстрелу. Но обстреливать Украину в момент визита президента США — риск для самой России: могут получить адекватный ответ не от нас. И Путин во всей этой ситуации получил сильную пощечину и имеет вид обычной бункерной крысы, которая боится выйти на улицу.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества