Татьяна Стежар
Пророссийского блогера Шария задержали в Испании / фото скриншот

Сдулся. Как Шарий из популярного блогера стал предателем

21:21, 06.05.2022
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В Испании был задержан Анатолий Шарий, которого СБУ обвиняет в государственной измене. УНИАН интересовался, чем "прославился" пророссийский блогер, почему многие радуются его задержанию и насколько велики шансы экстрадиции Шария в Украину.

Новость о том, что правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, взорвала украинское информпространство.

Во-первых, потому, что своей деятельностью блогер нагадил стольким украинцам, что реакция на его задержание у многих – неприкрытая радость.

"Когда Шарий еще жил в Украине, то написал (где-то в середине 2000-х) против меня и моей семьи грязный лживый пасквиль… Тогда же против меня грязные пасквили в газетах писал Олесь Бузина. И еще тогда это наводило на мысли, что "харчевались" они в одной помойке", - отметил общественный деятель и политик Олесь Доний.

По его словам, информация про задержание Шария в Испании воспринимается как персональная сатисфакция: "Всегда хотел, чтобы за ложь наказывали, чтобы лжецов ставили на место. А место Шария – в тюрьме. И желательно не в испанской, а в украинской".

Аналогичного мнения придерживается жена экс-депутата Юрия Гримчака Юлия: "Когда на нашу семью вылили кучу грязи, главным сплетником был Шарий… Он измазал даже моего сына. И когда потом "полоскали" его детей, я считала это кармой. Поэтому радуюсь и сегодня. Люди верили Шарию, верили в то, что он говорил…".

Во-вторых, потому, что украинцы убеждены: каждый предатель будет найден и наказан. СБУ еще в феврале 2021 года выдвинула Анатолию Шарию обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины - 111 (Государственная измена) и 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

СБУ называет Шария пропагандистом и отмечает, что он, возможно, помогал России в "проведении специальных информационных операций" еще с 2012 года. "Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искривленную информацию относительно правительственных инициатив и событий на востоке страны", - отмечали в ведомстве.

В частности, в СБУ напоминают о его выступлениях в российских СМИ – на пропагандистских государственных телеканалах РФ – "Россия 24" и "Россия 1", а также на телеканале Минобороны РФ "Звезда".

Литва лишила Шария статуса политического беженца / скриншот

Путь к успеху

В 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, против еще не настолько известного широким массам, как сегодня, Анатолия Шария началось расследование уголовного дела (по поводу стрельбы и ранения мужчины, а также относительно якобы инсценировки покушения на самого себя). Сам он настаивал, что это – преследование со стороны правоохранителей. И использовал это для того, чтобы сбежать из страны. Получив политическое убежище в Литве, проживал в Голландии, позже перебрался в Испанию. К слову, Литва лишила Шария статуса политического беженца, поскольку он после 2017 года не появлялся в этой стране.

Весной 2014 года, в разгар начала российской агрессии против Украины, Анатолий Шарий завел блог на Youtube. В нем бывший журналист высказывал свои взгляды на события, происходящие в Украине, подчеркивая, что не является пророссийским блогером. И хотя Шарий настаивал, что просто говорит правду, которую в Украине слышать не хотят, странным образом озвучиваемые им тезисы повторяли тезисы российских пропагандистов.

Тем не менее, блог приобретал все большую популярность и в 2019 году Анатолий Шарий решился собрать с этого дивиденды, направив узнаваемость в политическое русло. Впрочем, партия его имени, откровенно заигрывая с пророссийской тематикой, на парламентских выборах даже не дотянула до проходного барьера. А вот на местных выборах 2020 года ряд депутатов от политсилы Шария прошли в некоторые местные советы.

Случилось это, похоже, не без помощи партнеров партии Шария, еще одних любимчиков Кремля – ОПЗЖ. Не зря перед выборами Анатолий Шарий стал частым гостем в эфирах телеканалов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука. Да и раньше их дружба была очень заметной. Так, во время президентских выборов 2019 года Шарий поддержал Александра Вилкула. Причем, расхваливая его, блогер много раз хвалил и его соратников, которые во времена президентства Януковича, когда Шарий, собственно, сбежал из Украины, занимали высокие должности. Как говорят, переобулся в воздухе.

Из манипулятора в предатели

Помимо сторонников Шария в рядах ОПЗЖ (один из верных зрителей Анатолия – тоже недавно сбежавший из Украины Илья Кива), таковых оказалось немало в России. Недоимперцы, не разбирающиеся во внутренней украинской "кухне", вечно втискивающие действительность в свои лекала, не стеснялись отвесить блогеру комплимент, мол, Шарий – это правдоруб, говорящий про Украину то, что в самой Украине говорить нельзя. Отсюда и частые телеэфиры на пропагандистских телеканалах (кто же откажется от говорящей головы, утверждающей, что она – украинец, но озвучивающей кремлевские антиукраинские тезисы?).

К примеру, Анатолий Шарий долго и последовательно называл войну на Донбассе "гражданской". И даже использовал это, объясняя открытые против него в Украине уголовные дела.

"Я так понимаю, что мне в вину вменяют то, что я говорю, что в Украине гражданская война. Так я повторю десять раз – в Украине гражданская война", - говорил Анатолий Шарий в середине февраля 2022 года в эфире одного из телеканалов.

Тем удивительнее было видеть его реакцию на события, развернувшиеся в Украине 24 февраля 2022 года, когда в прямом эфире своего стрима, где он зачитывал новости о бомбардировках по всей Украине, на вопросы зрителей: "Что происходит?", Шарий растерянно отвечал: "То, что происходит сейчас, мне тяжело понять вообще". Действительно, трудно было продолжать называть войну "гражданской", когда в русскоязычные города Украины летят российские ракеты, а российские солдаты входят на российской технике под Киев.

Впрочем, Шарий сдулся только на какое-то время. В первые недели широкомасштабного российского вторжения в Украину он заговорил о помощи гуманитаркой, в частности, медикаментами, тем, кому она нужна. Но уже очень скоро блогер пришел в себя и вернулся к старой пластинке: снова начал повторять российские тезисы, умело адаптированные под своего украинского зрителя. Шарий заговорил о "диктаторе на минималках" Зеленском, "накачке Украины оружием", "экстремистских праворадикальных группировках", "постановке" в Буче, готовности Украины начать "дестабилизацию Приднестровья" и так далее. Не говоря уже о старой теме – защите Медведчука, которого как раз арестовали в Украине.

Впрочем, к этому моменту слишком многое изменилось не только в Украине (как следствие, в восприятии украинцами таких деятелей, как Анатолий Шарий), но и в Европе.

Еще 7 марта Youtube-каналы Анатолия Шария и его жены были заблокированы в Украине. В конце марта на его виллу в Испании наведались украинские активисты. А в начале мая он был задержан испанскими правоохранителями.

Что дальше?

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что подтвердили Минюсту Испании "намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, задержанного испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте".

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, добровольной экстрадиции ожидать, скорее всего, не стоит. "…Он может попытаться убедить компетентный суд в исключительно политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - сказала она.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, надеяться, что Шарий окажется в Украине завтра – слишком оптимистично. "Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, — у меня сомнений также нет", - сказал он.

И Украина, и Испания – участники Европейской конвенции о выдаче правонарушителей по принципу взаимности. То есть, экстрадиция вполне возможна.

По словам юристов, сама по себе процедура состоит из нескольких этапов. Первый – официальное обращение Украины в Испанию об установлении места пребывания личности, которую необходимо выдать, а также обращение на выдачу. Второй – проверка обстоятельств, которые могут помешать выдаче. Третий – принятие решения по обращению. Четвертый – фактическая передача под юрисдикцию Украины.

Пока Анатолий Шарий ожидает решения об экстрадиции, находясь под домашним арестом. А его бывшие сторонники в Украине уже извиняются в сети, что много лет верили "этой твари".  

Татьяна Стежар

Анатолий Шарий
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