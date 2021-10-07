Садовый как раз выключал микрофон, но ругань прозвучала.

Городской голова Львова Андрей Садовый случайно матюкнулся во время заседания в горсовете.

Мэр города вызвал в президиум местных глав фракций и, когда выключал микрофон, выругался.

"Объявляется перерыв на 5 минут. Руководители фракций, пожалуйста, подойдите к президиуму... Бл***", – сказал Садовый.

Как отмечает у Facebook журналистка Oleksandra Gubytska, в то время прошло всего полтора часа выступлений.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года. На выборах мэра в ноябре 2021 года победил своего главного соперника от "Европейской солидарности" Олега Синютку с 40% голосов.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в сентябре, что многие "нормальные люди" не хотят идти в министры, чтобы их потом в Фейсбуке не материли. Раньше он признался, что и сам очень активно употребляет нецензурную лексику: "Но на камеру стараюсь минимизировать этот процесс".

Тогда как комитет Рады по вопросам депутатской этики не нашел правовых оснований для наказания депутата ОПЗЖ Ильи Кивы за его неэтичное общение с журналистом проекта расследований Bihus.info Даниилом Мокриком.

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Автор: Виолетта Орлова