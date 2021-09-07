По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, уже полтора месяца ведутся переговоры с возможными кандидатами на должности министров.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что многие "нормальные люди" не хотят идти в министры, чтобы их потом в Фейсбуке не материли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что планируется "3-4 замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее".

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При этом Арахамия добавил, что когда анонсируется замена какого-то министра, то министерство по сути перестает нормально работать и "этого министра никто не слушает".

По словам руководителя фракции, уже полтора месяца ведутся переговоры с возможными кандидатами на должности министров.

"Большинство людей нормальных которых мы хотели бы - они отказываются идти в министры", - отметил Арахамия.

По его словам, если речь идет о человеке, который работает в бизнесе, то такие кандидаты часто говорят, что хорошо зарабатывают и у них хорошая репутация, и их "в Фейсбуке люди лайкают, а не матерят".

Арахамия также рассказал, что планируется эти кадровые изменения принимать в так называемом пакете, то есть одновременно.

Кадровые изменения в правительстве: что известно

Накануне глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не исключает возможности отставок в правительстве уже "скоро". Также он отмечал, что деятельность нескольких министерств вызывает дискуссии.

Ранее, 24 августа, первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что не исключает кадровых изменений в правительстве осенью. "Кадровые изменения (осенью - УНИАН) - будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие-то со стороны президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты", - отметил Корниенко.

В свою очередь, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что конкретика относительно кадровых изменений в правительстве появится во второй половине сентября.

Автор: Надя Пришляк