В разных регионах РФ будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать в Украине, считает советник главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского - Михаил Подоляк, спрогнозировал, что в РФ не будет революции, а в государстве произойдет "неуправляемый бунт".

В России нет инфраструктурной оппозиции, которая может сделать что-то, что будет иметь достаточно альтернативный вид к силовой вертикали, созданной режимом диктатора Владимира Путина, рассказал советник в интервью "24 Каналу".

"...в России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут изготавливать тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический русский бунт. То есть люди с оружием, эти все "герои СВО" ("специальная военная операция", так в РФ называют войну против украинцев, - Ред.) вернутся для того, чтобы совершить перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институтов", - отметил собеседник.

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По мнению Подоляка, в разных российских регионах будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на нашей земле, но поняли, что проиграли противостояние.

"Привожу всем достаточно простой пример. Но он абсолютно четко зафиксировал, что будет происходить в России. Это пригожинский поход на Москву. Два дня все в истерике были, Путин исчез, другие в рот воды набрали и так далее. Так же будет происходить и сейчас", - считает советник руководителя ОП.

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Руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что на российской территории не вспыхнули протесты из-за серьезных потерь в нашем государстве по двум причинам. По его словам, первая причина - это то, что РФ - страна рабов, а вторая - у большинства россиян нет другой работы, поэтому они должны идти воевать.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 16 марта 2024 года на нашей территории в живой силе составляют примерно 429 580 противников. Кроме того, ликвидировано много техники захватчиков, в том числе 6 779 танков.

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