Байден поздравил украинского лидера с очень большим прогрессом в проведении реформ, сказал руководитель Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что разговор президента Соединенных Штатов Америки и лидера Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского, "был очень теплый и откровенный".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"В целом была очень теплая беседа, очень откровенная. И в конце президент Байден даже сказал такие слова, которые очень важны были. Он сказал: "Я уверен, что у вас, господин президент Зеленский, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в Украине. Потому что я имею особое отношение к вашей стране. Я ее очень люблю, я ее очень уважаю, я ее очень хорошо знаю, и я очень верю в ее успех", – сказал Ермак.

По его словам, Байден поздравил Зеленского с прогрессом в проведении реформ.

Читайте такжеСША на этой неделе отправят в Украину последнюю партию запланированной военной помощи"Президент Байден поздравил президента Зеленского с тем, что очень большой прогресс в проведении реформ. Особенно это касается и реформы судебной ветви власти. И мы сегодня увидели все сигналы, которые были предоставлены в виде санкций, которые были приняты против, в первую очередь, человека, который блокировал на самом верху Конституционного Суда Украины проведение этих реформ. Я думаю, что это очень четкий и очень показательный сигнал, который мы сегодня получили", – добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 9 декабря общались полтора часа. По словам украинского лидера, во время разговора Байден ознакомил его с содержанием переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 8 декабря. Кроме того, президенты обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе.

Вас могут заинтересовать такиен новости:

Автор: Таня Поляковская