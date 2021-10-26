Говорит, что никто не забыт и ничто не забыто

Расследуется ряд дел в отношении бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в эфире "Свобода слова на ICTV".

Отвечая на вопросы из студии, в отношении деятельности бывшего министра, она сказала, что таких дел "фактовых достаточно много".

"Прокуратура уже давно начала расследование. Но мы не можем говорить эмоциями. Мы можем говорить конкретными доказанными фактами и доказательствами, которые в суде "выстоят", - подчеркнула Венедиктова.

Читайте такжеСНБО обнародовал "черный" список Telegram-каналов c дезинформациейГенпрокурор отметила: "Я никого никогда не защищаю. А всегда разговариваю со всеми как прокурор, а не как человек, который может себе позволять политические речи".

Венедиктова отметила, что когда будут расследованы дела, тогда будут подписаны подозрения.

"В этом случае никто никого не покрывает", - отметила Генпрокурор. И добавила: "Никто не забыт и ничто не забыто".

Отставка Степанова

14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

О ней начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

18 мая Рада отправила его в отставку.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что причина его увольнения связана с медицинской реформой вторичного уровня.

Автор: Надя Пришляк