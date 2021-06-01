Голубовская отметила, что увольнение Степанова не связано с темпами вакцинации от коронавируса.

Максим Степанов был уволен с должности министра здравоохранения не из-за медленных темпов вакцинации от коронавируса, причина связана с медицинской реформой вторичного уровня.

Об этом на своей странцие в соцсети написала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. "Если кто-то думает, что причина увольнения Степанова - вакцинация, очень сильно ошибается... Настоящая причина увольнения - это реформа вторичного уровня", - написала Голубовская.

При этом она отметила, что реформой это назвать нельзя, "скорее - изменение финансирования (т.е. там все про деньги, людей как нигде не было, так и нет, плевать все хотели на качество оказания медицинской помощи)".

Читайте такжеРада отправила в отставку главу Минздрава Степанова"Степанов пытался эту катастрофу отодвинуть, тарифы пересчитать, именно при Степанове был решен вопрос финансирования «готовности» инфекционных стационаров", - написала Голубовская и добавила, что когда "мы об этом говорили последние годы из каждого утюга, все "сильные" реформаторы прикидывались слепыми, глухими, немыми и даже иногда полоумными и сильно удивлялись, когда жизнь все поставила на свои места".

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Автор: Ирина Погорелая