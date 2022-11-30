Она объяснила свое решение "семейными обстоятельствами".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина объявила о намерении сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".

"Народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщает пресс-служба Левочкиной.

Это решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами. Она выразила большую благодарность избирателям, друзьям и коллегам в Верховной Раде и ПАСЕ.

Видео дня

По информации "Схем", Левочкина с 26 января находится во Франции. Ее брат Сергей Левочкин прилетел туда накануне российского вторжения – 10 февраля.

Запрет ОПЗЖ

Как сообщал УНИАН, в Украине по решению суда запрещена деятельность 9 пророссийских партий. Среди них – "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Государство", "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Левая оппозиция".

15 сентября в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В то же время СБУ сообщает о расследовании 70 уголовных производств в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: