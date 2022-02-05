Создание партии волонтер анонсировал еще в сентябре 2021 года.

Шоумен и волонтер Сергей Притула сейчас занимается созданием политической силы.

Об этом Украинской правде сообщили в окружении Притулы.

Партия Притулы будет называться "24 августа".

"В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 августа" Сергея Притулы. На собрании активистов обсуждаются организационные моменты по созданию и деятельности партии. Полное название новой политсилы - "Политическая партия "24 августа", – пишет издание.

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Как писал УНИАН, в сентябре 2021 года Притула анонсировал создание своей партии и просил украинцев помочь с выбором названия.

Это произошло после громкого выхода Притулы из состава политсовета партии "Голос" в феврале 2021 года. Волонтер покинул пост заместителя председателя политсилы, однако отметил, что уходить из политики не собирается.

В июне Притула окончательно покинул "Голос", обвинив руководство в том, что оно "отдалилось от первоначальных планов".

В 2019 году Притула баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой в то время был певец Святослав Вакарчук. Однако, результаты выборов не позволили Притуле попасть в Верховную Раду: "Голос" набрал 5,83% голосов и получил 17 мест в парламенте. Шоумен в списке шел под 30-м номером.

В 2020 году Притула баллотировался на пост мэра Киева от партии "Голос". По итогам выборов он занял третье место, набрав 7,87% голосов киевлян. Впереди него оказались Виталий Кличко и Александр Попов.

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