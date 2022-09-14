Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с украинским президентом доступ Украины к единому европейскому рынку и зоне свободного роуминга.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала свой визит в Киев.

Об этом она написала в Twitter.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС дадут Украине возможность максимально использовать свой потенциал.

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Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским доступ Украины к единому европейскому рынку и зоны свободного роуминга.

Она добавила, что едет в Киев сегодня.

Как сообщал УНИАН, накануне визита фор дер Ляйен в Киев Европейская комиссия официально предложила Украине дополнительные пять миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это кроме 10 млрд евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Кроме того, Урсула фон дер Ляєн пообещала, что Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно, пока Украина не победит врага. "Мы не успокоимся, пока вы не победите врага", - подчеркнула президент Европейской комиссии.

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