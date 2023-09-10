В Офисе президента осудили заявление о приглашении российского военного преступника Владимира Путина на следующую встречу G20 и гарантировании ему безопасности.

Заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о приглашении президента России Владимира Путина на следующий саммит G20 без опасений относительно ареста по ордеру Международного уголовного суда является неприемлемым. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Действительно, зачем ратифицировать Римский статут, если вы не собираетесь его выполнять? Зачем строить репутацию страны лишь для того, чтобы ее свести на нет ради... приглашения в 2024 году Путина, который регулярно заявляет, что намеренно совершает преступления против украинцев? Зачем вам вообще правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?", - отмечает Подоляк.

При этом советник главы ОП отметил, что президент Бразилии является автором курса - "ломай все, что можно". Подоляк отмечает, что Луис Инасиу Лула да Силва выступает за беззаконие "ради русских убийц!".

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Приглашение Путина на саммит G20 в Бразилии

Как сообщал УНИАН, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20 в Индии, который проходил 9-10 сентября, заявил, что при его президентстве Путина "ни за что не арестуют" и тот может свободно ехать на следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в депортации украинских детей в Россию.

По словам главного прокурора МУС Карима Хана, ордер на арест Путина - пожизненный. Его могут отозвать лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

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