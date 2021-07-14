Политический эксперт Артем Филипенко: Даже после победы прозападных сил, Россия не будет уходить из Молдовы и попытается взять реванш

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко в интервью УНИАН рассказал, почему Украине стоит обратить внимание на результаты досрочных парламентских выборов в Молдове, как это может улучшить двусторонние отношения между нашими странами и означают ли победа проевропейских сил, что Молдова окончательно отвернется от России.

В минувшие выходные в Молдове прошли внеочередные парламентские выборы. И хотя в Украине это событие не вызвало резонанса, почему на них стоит обратить внимание?

Первое – на этих выборах победила пропрезидентская и проевропейская партия PAS (Партия действия и солидарности).

Второе - впервые в истории современной Молдовы за последние 30 лет правая партия единолично формирует правительство. Предыдущие проевропейские правительства были результатом коалиции, со всеми вытекающими последствиями в виде определенной нестабильности, коррумпированности и других "побочных эффектов".

Третий момент – сейчас есть связка между президентом и правительством. И они могут действовать в одном ключе. То есть, президент имеет и лояльное к себе большинство в парламенте, и, скорее всего, будет иметь лояльное правительство. И это даст Майе Санду возможность для реализации той программы, которую она озвучила и которую намерена реализовать.

Четвертый ключевой момент – Молдову в ближайшие три года ждет политическая стабильность, отсутствие разногласий между правительством и президентом. Учитывая политическую специфику Молдовы, такое происходило там не так часто.

Но пропрезидентской силе все-таки не удалось взять конституционное большинство голосов в парламенте?

Да, возможности формировать конституционное большинство у PAS нет. Но, учитывая связку "парламент-президент", возможности у них достаточно широкие. Плюс – поддержка со стороны западных партнеров.

То есть, они не могут изменить конституционные полномочия главы государства через изменение Конституции, но практическая реализация программы президента будет вполне возможна.

Когда в Украине говорят "проевропейская партия", то в это понятие вкладывают определенные смыслы. Чем отличается молдавская "проевропейская партия" от условной украинской "проевропейской партии"?

Безусловно, отличия есть. Дело в том, что для Молдовы традиционным является проведение политики своеобразного баланса между Западом и Востоком, между ЕС и Россией. Даже представители левых партий часто так или иначе придерживались этой политики. Нарушил эту традицию как раз Игорь Додон, который занял не просто откровенно пророссийскую, а прокремлевскую позицию.

Поэтому, с одной стороны, Майя Санду несомненно будет проводить проевропейскую политику и строить отношения, в первую очередь, с ЕС. А Евросоюз и США, скорее всего, предоставят достаточно серьезную материальную помощь в виде или кредитов, или грантов на проведение реформ. Будет сделана попытка создать такую историю успеха, которая где-то может даже быть примером для Украины.

С другой стороны, вряд ли стоит ожидать демаршей в сторону России. У РФ достаточно рычагов влияния на Молдову: и российский контингент, и неконтролируемое центральным правительством Приднестровье, и трудовые мигранты, которые работают в России, и внешняя торговля, и присутствиероссийского капитала… Например, Молдова информационно целиком находится под влиянием России. В тройку ведущих рейтинговых телеканалов Молдовы входят телеканалы, которые ретранслируют российские передачи.

Кстати, по поводу информационного влияния. Возможно, имея некую полноту власти, Майе Санду и "ее" парламенту стоит закрыть эти телеканалы, как пропагандистские? О таких идеях уже говорят в Сети.

Вряд ли власть Молдовы пойдет на закрытие телеканалов. Но возможен другой вариант, который был использован при предыдущем режиме демократической партии (формально он был проевропейским, но коррумпированным). Изменения в кодекс по телевидению и радиовещанию запрещали ретрансляцию новостных и аналитических передач российского телевидения. Это не полностью действовало, да и штрафы были незначительные.

Это положение было отменено предыдущим большинством парламента Молдовы. Хотя, вполне возможно, что такой вариант снова может рассматриваться в качестве ограничения информационного влияния России.

На самом деле бороться с российским информвлиянием в Молдове очень сложно. Это связано с тем, что Молдова, в отличие от Украины, не может самостоятельно обеспечить должное количество контента для национального телевидения. А румынские телеканалы занимают в Молдове далеко не первые места.

Также стоит брать во внимание вопрос языкового барьера. В Молдове русский язык достаточно распространен, его знают практически все. И российские передачи воспринимать гораздо проще, чем передачи на румынском.

Тем не менее, это не помогло победить пророссийским силам в Молдове ни на президентских, ни на досрочных парламентских выборах. Почему?

Голосование в Молдове было протестное. Против Додона (Игорь Додон – экс-президент Молдовы, - УНИАН). Но не столько потому, что он придерживался пророссийского вектора, сколько потому, что Додон стал токсичным, превратился в олицетворение коррупции. Додон попытался занять место олигарха Влада Плахотнюка, который был таким себе некоронованным правителем Молдовы. Но пойти по этому пути не вышло.

Как Россия будет строить отношения с властью Молдовы, которая, в отличие от предыдущей, не лебезит перед Кремлем?

Россия не будет уходить из Молдовы. Скорее всего, РФ примет тот вариант, который есть, но всячески будет представлять победу Санду, как победу Запада.

Что в Украине, что в Молдове Россия, в частности Путин, видят не самостоятельных субъектов, а определенную креатуру запада. Поэтому Россия считает, что на территории Украины и Молдовы противостоит не столько местным властям, сколько США. Россия будет воспринимать происходящее таким образом. И будет пытаться взять реванш.

Вряд ли ситуация настолько радикально изменится, чтобы Молдова полностью освободилась от информационного и экономического влияния. А рычагов у РФ достаточно много, они остаются. Во-первых, долг Приднестровья за газ – более 7 млрд долларов, его предъявляют Молдове. Во-вторых, Молдова получает всю электроэнергию от Молдавской ГРЭС, которая располагается на территории Приднестровья. Собственником этой ГРЭС является российская "ИнтерРАО". Фактически Молдова, покупая элетроэнергию, платит и России, и приднестровскому региону, и содержит за свой счет приднестровский режим.

Кстати, подумать о решении этой энергетической проблемы можно было бы путем объединения усилий Украины и Молдовы. К примеру, построить какие-то дополнительные линии, по которым Украина могла бы поставлять электроэнергию в Молдову в обход Приднестровья. Это ударило по приднестровскому региону…

Какие еще вопросы должны подниматься на уровне отношений Украина-Молдова после нескольких лет "заморозки" двусторонних связей?

У нас очень широкий перечень вопросов, которые мы могли бы решать совместно с Молдовой. Здесь не только вопросы двусторонних отношений. Я бы выделил несколько ключевых моментов.

Недавно министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии было подписано соглашение о так называемом ассоциативном трио, которое должно способствовать их сотрудничеству и формированию нового алгоритма работы в рамках Восточного партнерства. Далее вспомним, что несколько лет назад была создана межпарламентская ассамблея трех государств, и она зависла. После перевыборов и в Молдове, и в Украине, и в Грузии, во всех этих государствах в парламенте сформировано монобольшинство. И это дает возможность, скажем так, наладить межпарламентское взаимодействие.

Также остается вопрос о сотрудничестве в рамках ГУАМ, хотя здесь есть вопрос Азербайджана, который выпадает из общего тренда.

Что касается двусторонних отношений, как минимум, это проведение в ближайшее время заседания смешанной межведомственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В последний раз ее заседание было в 2017 году. Так что после формирования правительства в Молдове есть шансы такую встречу провести и поднять широкий круг вопросов по экономике.

Далее – продолжение работы по созданию совместных пунктов пропуска. Договоренности были достигнуты еще в 2017 году, но в настоящий момент есть только один КПП в Кучурганах. А задача состоит в том, чтобы покрыть совместными пунктами пропуска весь приднестровский участок. Это, с одной стороны, позволило бы ограничить потоки контрабанды, которые идут через Приднестровье. С другой стороны, позволило бы оказать определенное давление на приднестровский регион.

Далее - вопросы трансграничного сотрудничества. С 1998 года у нас действуют "Еврорегион "Нижний Дунай"" и оживление этого инструмента оживило бы Дунайский регион.

Из более специфических вопросов – обеспечение прав национальных меньшинств. К сожалению, отсутствие внимания со стороны Украины, привело к тому, что украинцы в Молдове попали в разряд русскоязычных граждан иголосуют они чаще за антиевропейские, нежели проевропейские партии. Поэтому Украине нужно менять этнографический интерес украинцев Молдовы на политический.

Что касается молдавского меньшинства в Украине, есть определенные проблемы, например, с введением закона об образовании. По закону, преподавание одного или нескольких предметов в школе возможно на языке стран Евросоюза. Но молдавский язык под закон не подпадает. Соответственно, есть шанс того, что школы, в которых преподают на молдавском, будут перепрофилированы или будет сокращено количество преподавания на молдавском языке. Этот вопрос тоже необходимо решать.

Далее – можно попытаться завершить вопрос украино-молдавской границы, где у нас до сих пор есть две спорных точки.

И, безусловно, острый вопрос Днестра. У Молдовы вызывают протест планы Украины по строительству гидроузла в верховьях Днестра. Они указывают на то, что это строительство может привести к уменьшению потока воды в Днестре и ставит под угрозу водоснабжение множества населенных пунктов Молдовы.

Конечно, есть вопросы, которые можем попытаться решить в достаточно короткие сроки. А Днестр или демаркация границы - это сложные вопросы, они не решаются сразу. Но есть надежда, что эти темы сдвинутся с мертвой точки.

Для этого недостаточно только монобольшинства в парламенте, которое поддерживает президента. Когда следует ожидать формирования нового правительства Молдовы?

Скорее всего, это вопрос нескольких недель. Правительство может быть сформировано уже в середине августа.

Когда в стране формируется такое единство ветвей власти, зачастую можно услышать о возможности ее "узурпации". Существует ли такая вероятность в Молдове?

С одной стороны, Майя Санду показала, что она является политиком "жесткой руки". Она смогла добиться досрочных выборов в парламент, переломить ситуацию в свою пользу. Нет гарантий, что она не будет прибегать к столь же жестким методам управления и пользоваться существованием монобольшинства. С другой стороны, у пропрезидентской партии есть проблема – не так много ярких персон и в целом короткая "скамейка запасных". Перекрыть все ключевые должности будет сложно. Не исключено, что придется привлекать варягов из других партий, идти на компромиссы.

Кроме того, появление в Молдове прозападного монобольшинства в парламенте – это результат реальной конкурентной борьбы между политическими партиями.

Татьяна Урбанская

Автор: Татьяна Урбанская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter