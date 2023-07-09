Глава МИД Украины попросил партнеров "не делать подарок Путину".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) уже согласованы некоторые решения по Украине.

Кулеба написал в соцсети Threads, что вопреки всем скептикам и противникам Украина шагает вперед во многих вопросах, касающихся евроатлантической интеграции.

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами сделали", – пишет министр.

Видео дня

В то же время Кулеба попросил партнеров сделать более четким порядок вступления Украины в Альянс.

"Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", – отметил Кулеба.

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля в столице Литвы пройдет саммит НАТО и в Вильнюсе проводят усиленные меры безопасности.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. К рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: