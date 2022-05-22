Владимир Мединский заявил, что Москва якобы не отказывалась от контактов с Киевом даже на высшем уровне

В Кремле обвинили Украину в заморозке переговорного процесса. Москва якобы не отказывалась от контактов с Киевом.

Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - заявил Мединский.

По его словам, Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров с Киевом на всех уровнях. При этом он заявил, что для встречи президентов необходима "серьезная подготовка", а именно отсутствующие "документы высокой степени готовности".

"Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - отметил помощник Путина.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 апреля в Офисе президента заявили, что переговоры с Россией сейчас на паузе. На это есть несколько причин, в частности, россияне не демонстрируют ключевого - понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк указал, что переговоры с Россией не закончились, они приостановлены, поскольку любая война заканчивается переговорами.

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