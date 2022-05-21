Святой Престол действительно может принять участие в переговорах, однако для этого нужно, чтобы этого хотела и Украина, и РФ.

Ватикан может стать посредником на переговорах Украины и РФ относительно полномасштабной войны, которую 24 февраля развязала страна-агрессор. Однако это может произойти только при одном условии, рассказал секретарь по межгосударственным отношениям Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлагер.

Об этом ватиканский дипломат сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

20 мая Галлагер и Кулеба встретились в Киеве. Ватиканский дипломат посетил освобожденные от оккупантов населенные пункты на Киевщине и воочию увидел последствия "русского мира".

После этого Галлагер заявил, что готов содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако для этого Ватикан должен получить приглашение от обеих стран.

"Любая посредническая деятельность требует приглашения обеих сторон. Если Святой Престол получит приглашение от Украины и от России, чтобы помочь в любой возможный способ переговорному процессу... Мы бы это приветствовали и пытались бы всячески этому помочь", — подчеркнул Галлагер.

Также он добавил, что расскажет папе Римскому Франциску о боли украинцев и страданиях нашего народа, который убивает РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в недавнем интервью итальянской прессе Папа Римский прямо заявил, что НАТО якобы могло "спровоцировать" Москву на нападение на Украину. В МИД Польши отреагировали на такие слова и отметили, что они выглядят странно.

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