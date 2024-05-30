Расширение блока должно происходить еще быстрее, чем раньше.

Столкнувшись с угрозой со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину, Евросоюз начал новый процесс расширения, который является более амбициозным и сложным, чем любой другой, который он когда-либо осуществлял. Украина является самой известной из новых стран-кандидатов, но в список входят также Молдова, Грузия и большая часть западных Балкан, пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что европейские институты прилагают значительные усилия, чтобы обеспечить надежный прогресс в укреплении безопасности и стабильности на границах ЕС. Но блок не может позволить повторить опыт западных Балкан, где в течение последних двух десятилетий правительства делали вид, что проводят реформы, в то время как Европейский Союз делал вид, что хочет принять их. В рамках процесса адаптации ЕС должен помочь национальным правительствам найти способы обеспечить поддержку новой системы. Стратегия интеграции должна учитывать экономические и политические последствия выполнения критериев вступления.

Расширение на восток

В статье напоминают, что в декабре Европейский совет, состоящий из представителей 27 стран-членов ЕС, объявил, что вскоре начнет переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, Молдовой и Грузией, а также аналогичные переговоры со странами Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину. Ощущение неотложности вытекает из сегодняшней среды безопасности. Вторжение России в Украину сделало необходимым, чтобы ЕС стабилизировал свои восточные границы.

Видео дня

По словам журналистов, любой раунд расширения ЕС требует соблюдения деликатного баланса. ЕС должен сделать убедительное предложение о членстве, чтобы заставить вступающие страны выполнить ряд требований: укрепить экономику, усилить демократические институты и гарантировать верховенство права. Но часто срочность принятия новых членов означает, что весь процесс движется быстрее, чем трансформация стран, а также способность самого ЕС интегрировать их.

Держа волков на расстоянии

"Предыдущий опыт расширения ЕС важен, поскольку следующий раунд будет еще более сложным. В отличие от предыдущего раунда, этому не будет предшествовать расширение НАТО, а это означает, что ЕС придется взять на себя больше ответственности за безопасность, чем обычно. Чем глубже Украина будет интегрирована в европейскую экономику, тем больше ЕС и его страны-члены будут заинтересованы в том, чтобы дать отпор российской агрессии. Если Украина в конце концов подпишет соглашение о прекращении огня с Россией, заверения ЕС в защите Киева поможет служить сдерживающим фактором для любой будущей российской атаки", – говорится в статье.

Отмечается, что сейчас угрозы для потенциальных членов ЕС являются более внешними, чем внутренними, и наибольшее беспокойство вызывает президент России Владимир Путин. Беспокойство вызывает не только то, что Россия продолжит войну против Украины, но и то, что она будет пытаться дестабилизировать другие страны на границе с ЕС с помощью насилия или дальнейших дезинформационных кампаний.

"Для того, чтобы завоевать авторитет в глазах россиян и украинцев, последний раунд расширения ЕС должен происходить еще быстрее, чем раньше. На экономическом фронте ЕС может заключать специальные двусторонние соглашения с потенциальными членами – как это уже было сделано с Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, которое Украина сначала отвергла в 2013 году в ответ на давление России, но впоследствии приняла. Дальнейшая интеграция Украины в ЕС может происходить поэтапно, когда она и другие страны-кандидаты будут привлекаться к законодательным процессам ЕС как наблюдатели на фрагментарной основе задолго до того, как будут проведены необходимые внутренние институциональные реформы", – считают авторы.

Развитие опоры

Европе придется добывать мир, используя процессы послевоенного восстановления и интеграции в ЕС для укрепления демократии и экономики Украины. Если Украина превратится в нестабильную демократию с нестабильной экономикой, это будет поражением для Европы и угрозой ее безопасности. Демократическая и экономически успешная Украина может когда-то стать моделью для развития России, и это может еще больше ослабить попытки Москвы создать политический и военный союз бывших советских республик под ее контролем.

Авторы также указывают, что для достижения мира самым большим вызовом будет обеспечение того, чтобы процесс расширения происходил достаточно быстро. Ресурсы, обещанные на послевоенное восстановление Украины, могут сыграть важную роль.

Интеграционная стратегия ЕС – это прежде всего процесс, направленный извне, который предусматривает внедрение почти 100 000 страниц политических и экономических правил и норм. Она различает условия, которые считаются необходимыми для стабильности политических институтов и внедрения экономических правил ЕС. Предполагается, что именно желание стать членом самого богатого клуба мира будет гарантировать длительное соблюдение правил ЕС. Также европейским институтам необходимо принять дальнейшие меры, особенно для защиты бюджетных трансфертов ЕС от злоупотреблений с целью концентрации власти внутри страны. Бюджет ЕС включает важные структурные фонды и фонды сплочения для поддержки экономического развития бедных регионов Евросоюза.

Некоторые правила ЕС могут улучшить работу украинской экономики. Но без государственного вмешательства, направленного на поддержку работников и предприятий в переходный период, целые сектора и географические регионы могут быть маргинализированы или полностью исключены из рынка.

По словам журналистов, ЕС должен найти способы помочь создать широкие внутренние коалиции в поддержку изменений, необходимых для вступления в Евросоюз, и демократических институтов, которые будут созданы после того, как Украина станет его членом. Если этого не сделать, Москва получит возможность продвигать те группы, которые проигрывают от процесса адаптации, с целью дестабилизации Украины.

Евроинтеграция Украины

Европейский Совет 14 декабря 2023 года решил начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной и Молдовой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Европейский Союз не повторит ошибку прошлого и вступление Украины не будет длиться десятилетия, как происходит с некоторыми другими странами, которые до сих пор не получили членства.

Ранее УНИАН писал, что ряд проблем могут послужить причиной отсрочки вступления Украины в блок как минимум до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и до следующего десятилетия. Возникает вопрос, насколько серьезно Европейский Союз настроен относительно вступления Украины в блок.

Вас также могут заинтересовать новости: