Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Встреча состоялась на полях самммита НАТО в Вильнюсе.
Зеленский указал, что это уже третья встреча и третья удача для Украины на саммите за сегодня.
"Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное оружие. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что стороны работают над гарантиями безопасности Украины на пути в НАТО.
"Очень хорошая встреча!" - подчеркнул Зеленский.
Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости
11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьером Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Олафом Шольцем.
В ходе разговора Зеленский и Шольц договорились, что Украина получит дополнительные установки Patriot и ракет к ним.
В свою очередь Трюдо сообщил о передаче бронетехники для Вооруженных сил Украны. Стороны обсудили безопасность на пути к членству в Альянсе.