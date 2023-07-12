Президент Украины отметил, что это уже третя удачная встреча.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Встреча состоялась на полях самммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский указал, что это уже третья встреча и третья удача для Украины на саммите за сегодня.

"Оборона, политика, наша общая безопасность. Поблагодарил за оружие, в том числе дальнобойное оружие. Прочная поддержка Украины на пути в НАТО", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.

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При этом он подчеркнул, что стороны работают над гарантиями безопасности Украины на пути в НАТО.

"Очень хорошая встреча!" - подчеркнул Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьером Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе разговора Зеленский и Шольц договорились, что Украина получит дополнительные установки Patriot и ракет к ним.

В свою очередь Трюдо сообщил о передаче бронетехники для Вооруженных сил Украны. Стороны обсудили безопасность на пути к членству в Альянсе.

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