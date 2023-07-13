По решению Верховной Рады, запрещаются полеты беспилотников над пограничной полосой.

Верховная Рада унормировала применение правоохранительными органами беспилотников и определила возможность перехвата ими сигналов дистанционного управления такими воздушными судами.

За это решение проголосовали 263 народных депутата. Речь идет о Законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения правоохранительными органами беспилотников и противодействия их незаконному использованию (реестр. №8185).

Законом определяется, что при исполнении служебных обязанностей в случае выявления полицейскими или военнослужащими факта нарушения порядка и правил использования воздушного пространства Украины, связанного с эксплуатацией беспилотного воздушного судна или беспилотной авиационной системы, он немедленно принимает меры для прекращения правонарушения и привлечения правонарушителя к ответственности.

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Контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства Украины осуществляется подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, органов Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы.

Этим законом запрещается осуществление полетов беспилотников над пограничной полосой, кроме случаев, определенных Кабинетом министров, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины, контрольными пунктами въезда-выезда, объектами ГПСУ.

Законом также устанавливается, что Службе безопасности Украины, ее органам и сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право использовать воздушные суда, в том числе беспилотные, транспортные средства, движущиеся по поверхности воды или под ней, в том числе дистанционно управляемые, в целях обеспечения государственной безопасности. Такое же право предоставляется и Национальной полиции.

Также СБУ может использовать средства и/или устройства, предназначенные для выявления, прекращения нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотников, в том числе перехвата сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения таких БПЛА и/или составных частей беспилотных авиационных систем.

Кроме того, устанавливается, что военнослужащие Национальной гвардии с целью выполнения возложенных на нее задач имеют право принимать меры для предотвращения, выявления и прекращения нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов в районах выполнения задач. Это же касается и полиции.

Нацгвардейцам также предоставляется право применять спецсредства для выявления, принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна путем перехвата сигналов дистанционного управления, повреждения, уничтожения такого судна и/или составных частей беспилотной авиационной системы, если есть обоснованные основания считать, что такое судно используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью людей и/или военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также создает опасность охраняемым (обороняющимся) объектам.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Война в Украине

На юге Украины пограничник приземлил невредимым вражеский дрон, начиненный взрывчаткой. "На борту" квадрокоптера было два гранатометных осколочных выстрела (ВОГ-17). Пограничник приземлил дрон огнем из стрелкового оружия.

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