Нардеп недоволен платформой Telegram и в целом чрезмерной критикой в адрес военных в соцсетях.

Украина имеет проблему с российской пропагандой в соцсетях, в частности в Telegram, что заставляет задуматься о введении военной цензуры. Об этом заявил в интервью "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Комментируя принятие нового закона о мобилизации, нардеп выразил мнение, что в соцсетях "происходили абсолютно показательные и страшные вещи" вокруг этого законопроекта. По словам Потураева, для решения этой проблемы "технологически существует только одно решение - отключать соцсети".

Нардеп отметил, что с одной стороны после блокировки "Вконтакте" и "Одноклассники" в 2017 году "небо не упало", но блокировка, например ТикТока, где много российской пропаганды, проблему не решит - публикации просто дублируются в других соцсетях, в частности в "Телеграме".

Видео дня

По словам Потураева, владельцы некоторых соцсетей отказываются сотрудничать с государством и вводить ограничения на определенный контент. Например, YouTube и Facebook блокируют российскую пропаганду, а платформа Х (бывший Twitter) с приходом Илона Маска прекратила это делать. С Telegram ситуация еще более показательна. Эта платформа, по словам нардепа, по требованию ФСБ блокирует каналы российского протестного движения, но игнорирует обращения украинских регуляторных органов.

"При этом украинцы абсолютно не осознают угрозу. Сейчас я вынужден, в том числе как председатель комитета, задумываться: возможно, уже и пора вводить военную цензуру. Потому что военная цензура - это не только контентные ограничения. Это еще и дополнительные полномочия", - говорит Потураев.

В частности нардеп хочет видеть более действенную реакцию правоохранителей на действия тех, кто все время пишет в соцсетях про нарушения в работе ТЦК.

"Найти того, кто целенаправленно (может, даже не за российские деньги), но день за днем пишет, что все ТЦК коррумпированы, хватают людей на улице, отправляют людей без подготовки на фронт, что является ложью. Действительно, есть отдельные случаи, по которым всегда следуют соответствующие выводы. (...) Но писать на основе пяти или семи случаев, что вся система такая, и ТЦК - это ужас, и держитесь подальше от ТЦК, то ты - идиот или российский агент. А для закона не должно быть разницы, ты российский агент или идиот. Ты должен за деятельность, которая подрывает твое государство, сесть в тюрьму", - заявил Потураев.

Нардеп подчеркнул, что сказанное - его личное восприятие проблемы, и никаких законодательных инициатив по этому поводу пока не готовят.

Проблема с Telegram в Украине

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокирование или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

При этом владельцы платформы говорят, что получали от Украины список "проблемных" каналов.

В марте группа нардепов зарегистрировала в Раде законопроект, который предлагает запретить госорганам иметь свои страницы в "непрозрачных" соцсетях, таких как Телеграм.

В СБУ говорят, что администрация Телеграма точно сотрудничает с ФСБ.

Вас также могут заинтересовать новости: