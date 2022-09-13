МИД считает, что вопрос о признании РФ спонсором терроризма должен быть решен положительно.

Украина понимает аргументы США в пользу того, чтобы не признавать РФ страной, спонсирующей терроризм, но не соглашается с ними.

Как отметил в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, первый аргумент США заключается в том, что когда государство объявляют спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц.

"Их можно получить себе в качестве компенсации за те или иные действия. И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда. Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока еще нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", – отметил министр.

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По его словам, второй аргумент заключается в том, что США не хотят, чтобы под вторичные американские санкции попали их союзники.

"То есть как это работает – если ты государство-спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, которые имеют дела со страной-спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", – пояснил министр.

Также в США акцентируют, что Россия не подпадает под перечень критериев для признания государством-спонсором терроризма.

"Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством и которая действует не только в Украине, но и в странах Африки. То есть при всем уважении, при всей благодарности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", – отметил глава МИД.

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден отказался признавать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу операции по перевозке товаров через Черное море.

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