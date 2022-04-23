Президент напомнил, что фашисты в свое время полностью оккупировали Европу, однако добились лишь ненависти и чувства вины у молодых поколений.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нельзя силой и такой бесчеловечностью одержать победу над нашим государством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Зеленский напомнил, что россияне хотят сделать "коридоры" в Приднестровье и в Крым.

"Я не верю, что эти люди будут останавливаться. Если мы их будем останавливать, тогда и переговоры будут, если мы сможем укрепить свои позиции, тогда и укрепится моя позиция на переговорах", - подчеркнул он.

По мнению президента, украинцы доказали, что "нельзя силой и такой бесчеловечностью победить нашу страну".

"Это невозможно. Что они с ней будут делать потом?... Все люди их ненавидят", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что фашисты одно время полностью оккупировали Европу.

"И что? Что они смогли? Люди их полюбили? Нет. Они богаче стали? Нет... Они достигли одного, что все эти поколения, молодые поколения Германии, которые не причастны к этому, всегда чувствуют, что у них исторически есть эта вина. Поэтому я не понимаю, для чего еще один коридор, еще одна страна", - добавил он.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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