Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.
Как сообщается на сайте главы государства, об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области.
"Вопрос НАТО является одним из тех, через которые на Украину осуществляется давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина выбрала курс на членство в НАТО ради своей безопасности и длительное время движется в этом направлении, но "расстояние до Альянса для нашей страны не сокращается".
"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", - сказал он.
По мнению главы государства, РФ сейчас использует вопрос НАТО как оправдание тому, почему российские войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом".
"Но не нужно перекручивать. Ведь это у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", - отметил он.
По словам Зеленского, на сегодня возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.
Путь Украины в НАТО: что известно
В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.
Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.
1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.
14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.