Президент отметил, что Украина выбрала курс на членство в НАТО и длительное время движется в этом направлении, но расстояние до Альянса для нашей страны не сокращается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области.

"Вопрос НАТО является одним из тех, через которые на Украину осуществляется давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина выбрала курс на членство в НАТО ради своей безопасности и длительное время движется в этом направлении, но "расстояние до Альянса для нашей страны не сокращается".

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", - сказал он.

По мнению главы государства, РФ сейчас использует вопрос НАТО как оправдание тому, почему российские войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом".

"Но не нужно перекручивать. Ведь это у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", - отметил он.

По словам Зеленского, на сегодня возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.

Путь Украины в НАТО: что известно

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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