"Не сдаемся и поэтому победим". Как белорусы митинговали на украинско-белорусской границе

Белорусская диаспора в Украине на этих выходных устроила символическую блокаду пунктов пропуска на границе с Беларусью. Несколько десятков активистов собрались у "Доманово" и "Новые Яриловичи" (в Волынской и Черниговской областях соответственно). Цели акции - призвать правительство Украины вводить санкции, прекратить торговые отношения, признать режим Лукашенко – террористическим.

«Мы увидели победу своими глазами»

За несколько километров от пункта пропуска «Новые Яриловичи» нашу машину останавливают пограничники, спрашивают о цели поездки, и услышав о палаточном городке белорусов уверено заканчивают за нас: «На мирную акцию?». Словосочетание уже кажется экзотическим, практически забытым на фоне того, как разгораются наши пикеты и митинги, но его раз за разом повторяют белорусы.

Для обсуждения акции был создан телеграм-канал, и поначалу многие спрашивали, насколько все будет законно и согласовано: «А разрешено ли поставить палатки?», «Само перекрытие согласовали?» и «СБУ знает?». Активисты, которые снимали обувь, чтобы стать на лавочку во время протестов в Минске, создавая платочный городок на украинско-белорусской границе первым пунктом пишут: «Взять мусорные пакеты», вода и еда - следуют уже ниже. Идея привезти к границе автомобильные покрышки остается незамеченной. Надо отдать должное менталитету и привычкам наших соседей. Но присутствует и страх возможной экстрадиции. Любой разговор о происходящем в их стране неизбежно приводит к рассказу о терроре силовиков.

В субботу УНИАН стал свидетелем того, как к палаточному городку подошли двое украинских полицейских, одетых «по гражданке». Вежливо представились, начали мягко расспрашивать о целях акции, о том, почему, зачем ее проводят. В итоге, им пришлось выслушать краткую историю протестов, начиная с 9 августа прошлого года и до наших дней.

«Мы жили с подачи родителей: «Не лезь, занимайся своим. Ты ничего не можешь. За нас все решено». А мы решили все-таки влезть. 9 августа мы пошли к избирательным участкам, и увидели победу своими глазами. Но нам сказали: «Вы – быдло»», - рассказывает УНИАН один из организаторов акции Юрий Лебедев.

Его друзья вспоминают, как Минск вышел на улицы и как начался террор.

«Ты помнишь, как мы объединились на Орловке (улица Орлова в Минске, – УНИАН)? Ты там был? Не был?», – обращается мужчина в возрасте за сорок, к молодому парню.

«Конечно, я там был! – горячо отзывается активист. – Я девчонкам помогал через забор с колючей проволокой перепрыгнуть, когда мы убегали».

«А мы во дворы побежали! Жена в один подъезд заскочила, я в другой. Магнитный замок захлопнулся, мы на пятый этаж, и слушаем, как они стоят, по двери лупят, звонят в домофон. А это ж УБОП был. К ним попадешь – раненым х*й выйдешь. Разошлись они, пронесло. Иду к жене. Я думал, что часа три стучал во все квартиры, прежде чем мне открыли. Зашел, а там – человек, наверное, шестьдесят прячется в одной квартире», - живо рассказывает белорус.

«Тогда вскрывали квартиры, доставали, молотили», - объясняет украинцам Юрий Лебедев.

Полицейские внимательно слушают, рассказывают, что смотрели видео в соцсетях. Участливо спрашивают: комфортно ли жить в палатках? Но уйти от разговоров о Минске не получается.

«Мы на Окрестина на бетонном полу спали. И там было: «кормушка» открывается, вода с хлоркой «п**дрык» на пол… Там была «хата» на шесть человек, а нас - 42. Без воды. Без еды», – вспоминает один из активистов. Кто-то добавляет: «Нам уже давно не до комфорта».

«У нас хотят построить Северную Корею»

Белорусы рассказывают УНИАН, что после волны арестов, судов, реальных сроков и штрафов, доходящих до тысячи долларов, протест внешне затих. Но люди продолжают собираться тайно, и карательная машина не останавливается.

«У нас хотят построить Северную Корею», - рассказывает нам медик Алексей, который переехал в Киев пару месяцев назад.

Он признается, что даже в Украине по привычке оглядывается по сторонам и коротко описывает арест: «Возвращался после митинга, мне было мало, развернул плакат. Потом, смотрю, микроавтобус за мной едет. Я заметался, убежать не успел и - «бах». Тот, что помоложе, ломает меня, я уже сжался, но слышу крик: «Не здесь!»», - рассказывает Алексей.

Он вспоминает, что от спецназа с ним вместе убегал еще один, совершенно не знакомый ему мужчина. В итоге, взяли и его, и еще нескольких.

«Всего со мной четверых «добрали». Один зашел в микроавтобус, сел на сидение… Как его потом за это били. У нас же как? Зашел, и падай на колени», - рассказывает мужчина и добавляет, что силовиками движет паранойя.

«В Беларуси такое называется: «Пикетирование путем размещения игрушки в автомобиле», - бывший минчанин показывает на легковушку, за стеклом которой - безобидный белый медвежонок в красном колпаке. Он говорит, что на одной из акций забрали даже курьера в красной униформе: «Видимо, решили, что он станет между двумя в белом». И уголовных дел становится все больше.

«У моих друзей нашли «листовку». Там ничего такого не было, текст, скопированный из интернета на лист А4. Вломились к ним в квартиру с обыском, перевернули все вверх дном. Хорошо, что один из следователей оказался нормальным, тихонько спросил: «Где не смотреть?». Ему показали взглядом на место, где хранили деньги. И он их явно нашел, но не взял, хотя, обычно, сбережения не возвращают, считай, обворовывают, - рассказывает Алексей. – Друга увезли, арестовали и три дня его ломали. К нему приводили заплаканную жену. Ему рассказывали, что ребенка заберут в интернат. За три дня он ни в чем не признался, и по нему открыли еще одно дело, чтобы было основание еще на три дня задержать. В итоге, на шестой день он готов был подписать что угодно. Он мне говорил: «Лучше бы мне зубы выбивали, чем так давить морально». Надеемся, что сможем вывезти их сюда, в Украину. Но пока все на подписках».

«По велению сердца»

Белорусы говорят, что для их акции им разрешили лишь ненадолго перекрыть трасу, развернуть огромный бело-красно-белый флаг. И сделать это надо было так, чтобы не мешать проезжающим машинам (как нам объяснили полицейские, блокада трасс международного значения уголовно наказуема). Впрочем, у пункта пропуска «Новые Яриловичи» движения практически нет и без блокады. С десяток фур стоит по направлению к Беларуси, ждут, когда оформят документы. За ними - ряд офисов страховых компаний, небольшой магазинчик. Все явно скучают, лишь у самого пропускного пункта у машин с российским номерами (скорее всего, пара семей с детьми ехала на отдых), о чем-то весело переговаривается компания.

О «трафике» красноречивей всего говорит объявление в соседнем отеле: «Воды нет. Электричества нет. Туалет – в лесу». После 2014 года поток легковых автомобилей здесь заметно иссяк, потом начался локдаун (к слову, именно на этом пункте пропуска происходила эпопея с хасидами, которых не пустили в Украину). И, как нам рассказали, сейчас белорусам для выезда из страны нужна веская причина, летний отдых – не довод.

Со стороны Беларуси выезжают фуры. Грузовик, на котором ряд белых стройматериалов, потом красные трубы и еще один ряд пластика белого цвета вызывает у активистов восторг: «Идеальная погрузка».

Начало символической блокады немного сдвигается, ждут, пока из Киева приедет еще несколько машин с активистами. В итоге, собирается несколько десятков человек. «Да, мало людей, мало. Чего так? Какой-то процент белорусов оказался здесь с горой проблем. Там было все, и все отняли. Надо продолжать жить. Жизнь не останавливается, появляется куча вопросов, и на революцию, по большому счету, времени не остается. Плюс, этот кошмар, этот ад - уже год. Кто-то не выдерживает, устает. Человеческий ресурс не безграничен. Мы свободолюбивые, но обычные люди. У кого заряда хватает, сил хватает, кто руку держит поднятой вверх, они здесь, - рассказывает один из организаторов акции Юрий Лебедев. - Я тоже хочу, чтобы все, кто переехал в Украину, были здесь. Но я никого не могу и не хочу заставлять. Все должно быть по велению сердца».

Наконец, белорусы разворачивают национальный флаг, плакат: «Брати, зупиніть підтримку вбивці». Короткая речь о том, что белорусы в Украине поддерживают своих соотечественников. Активисты просят Киев ввести максимально жесткие санкции, прекратить торговлю с Беларусью, признать режим Лукашенко - террористическим. Несколько человек на время акции надевают маски. Делают это, в том числе, чтобы сохранить анонимность, чтобы не было неприятностей у родни, оставшейся по ту сторону границы.

«К моему отцу уже приходили с вопросами: «А ваш сын точно выехал в Украину?» А я на самолете вылетал, у них никаких сомнений в том, где я – нет», - рассказывает нам один из мужчин в маске.

«Может, сбежит, как ваш Янукович»

От одной из фур с белорусскими номерами выходит загоревший водитель, смотрит на происходящее с некоторым скепсисом. Подходим, спрашиваем, что он думает.

«В чужой монастырь со своими правилами не лезут», - отрезает он.

«Так, это же ваши соотечественники собрались», - объясняем мы.

«Да? И они хотят, чтобы санкции вводили? Сами себя простят наказать? - искренне удивляется водитель, помолчав, добавляет. – Хотя, у нас, конечно, не монархия. Неужели, из миллионов не найдется человек, который бы стал президентом? Он, вроде, говорил, что не будет уже переизбираться, а, может, и раньше сбежит, как Янукович… Ты же это не записываешь? А то, меня дома в тюрьму посадят».

Наблюдали за пикетом и несколько украинцев: продавец в магазине, охранник, страховые агенты.

«Мне кажется – проплаченная акция», - уже позже рассуждал один из них.

Правда, стоит отметить, что в этой фразе можно было услышать не только разочарование в украинских политиках, но и тень депрессивного приграничного региона, где нет ни работы, не перспектив, и все мысли сводятся к: «Где бы заработать».

«Мы делаем все, что можем»

Белорусы скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!». Отходят, чтобы пропустить машину, затем снова разворачивают стяг. Ребята еще какое-то время идут колонной от границы по направлению к своему лагерю. Кто-то шутит: «Разворачиваемся, пошли домой!». Кто-то шутит, а может и не шутит о новых уголовных делах в Беларуси после этой блокады…

«Мы делаем все, что можем для своей страны. Мы же не спецназ, не морские котики... Но мы не сдаемся и поэтому победим», - говорит один из организаторов акции Юрий Лебедев.

Да, может показаться, что такая акция не принесет плодов, и никак не измени баланс добра и зла. Но те белорусы, которые готовы в таких акциях участвовать, все еще полны если не оптимизма, то решимости.

Влад Абрамов

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