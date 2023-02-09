Нардеп Сергей Нагорняк не внес в декларацию автомобиль Lexus 2020 года выпуска.

Действующий народный депутат Украины Сергей Нагорняк подозревается в недостоверном декларировании. В частности, он не указал в своей декларации за 2020 год автомобиль Lexus.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, нардепу сообщили о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 68 тыс. грн - УНИАН), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал автомобиль Lexus 2020 года выпуска, принадлежавший его отцу, однако которым он вместе с женой пользовался с момента покупки. Стоимость автомобиля составляет почти 1,9 млн грн", - говорится в сообщении.

В САП добавили, что несмотря на то, что местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что расследование этих фактов начато на основании заключения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате от фракции "Слуга народа" Сергее Нагорняке.

Подозрения нардепам - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в суд было направлено дело народного депутата от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова о недекларировании имения в Испании. По данным правоохранителей, общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн.

В частности, в исправленную декларацию за 2020 год Герасимов не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе в Испании общей стоимостью 228 тыс. евро, а также о наличии $1657 на счетах в одном из украинских банков.

В ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генпрокурора открыть дело в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой относительно ее возможного незаконного обогащения. Она получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных следовало, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки.

А 23 декабря стало известно, что в Украине будут судить действующего народного депутата, который не задекларировал съемную квартиру. Речь идет о нардепе от "Слуги народа" Максиме Пашковском.

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