Алексей Арестович также похвалил белорусских партизан.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко ведет сепаратные переговоры с западными странами.

Об этом Арестович сказал в интервью для Meduza.

"Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет как может, и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел". Но белорусская территория и белорусская военная инфраструктура – аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть – полностью использовались против нас.

Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не поднимали этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусскую власть. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют очень мало, практически не используют. Авиация уже давно бездействует, ракеты практически не стреляют. Ну, пара эпизодических пусков была. А еще белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть.

Я их к этому призвал и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и очень усложнили жизнь русским войскам. А Лукашенко продолжает петлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ Беларусь не является стороной конфликта в войне России против Украины. Однако украинская сторона отмечает, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы атаковать Украину.

Напомним, 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет. Но территорию Беларуси используют для нанесения ударов по Украине.

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