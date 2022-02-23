Зеленский всегда будет с украинским народом, сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал обнародованную в американских СМИ информацию о якобы планах по эвакуации президента Владимира Зеленского.

Об этом шла речь в разговоре Кулебы с американскими журналистами, цитирует ABC.

21 февраля ABC со ссылкой на источник сообщал, что Вашингтон обсуждал с Зеленским возможность его временный переезд во Львов из соображений безопасности на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

Кулеба же, реагируя на это, сказал, что Зеленский всегда будет с украинским народом.

"Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что если мы сохраним единство, то, в конце концов, победим", - ответил министр.

Из-за высокого риска боевых действий ряд иностранных посольств выехали из Киева во Львов. Комментируя информацию об эвакуации высшего руководства в случае вторжения РФ, мэр Львова Андрей Садовый ответил: "Из ратуши я не собираюсь пока никуда выезжать, но, если надо будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы... Я готов отдать всем, кто будет в этом нуждаться".

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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