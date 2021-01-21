В декабре 2020 года представитель Китая в ООН голосовал против обновленных резолюций, которые касались российской агрессии против Украины.

Китайская Народная Республика подтверждает поддержку территориальной целостности Украины несмотря на отказ голосовать за украинские резолюции в рамках Генеральной асмблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщает сайт МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел уже второй телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Йи.

В частности, китайская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также избранного украинским народом курса развития страны.

Читайте такжеЗеленский в этом году собирается в азиатское турне

В свою очередь министр иностранных дел Украины заверил в неизменной позиции нашего государства относительно "одного Китая".

Также Кулеба и Ван Йи обсудили планы украинско-китайских контактов на 2021 на всех уровнях, включая наивысший. В этом контексте министр иностранных дел Украины проинформировал китайского коллегу о мерах по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет независимости. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях", - отметил Кулеба.

Министры подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это позволять.

Резолюции ООН по российской агрессии против Украины

7 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Россия, Иран, Китай и еще 14 стран голосовали против.

16 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Россия, Беларусь, Китай и еще 20 стран проголосовали против этого документа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко