С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский временно будет исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины.

Временное исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины возложено на начальника Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Ивана Выговского. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял сегодня, 20 января.

"С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский временно будет исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины", - сообщается в Telegram Нацполіції.

18 января глава Нацполиции Игорь Клименко, согласно решению правительства, занял должность заместителя министра внутренних дел-главы Национальной полиции Украины и одновременно начал исполнять обязанности министра внутренних дел Украины.

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18 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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