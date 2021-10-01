Грязь и клизмы для "слуг народа": чем может помочь Трускавец народным депутатам

Трускавец давно славиться как город-здравница, и УНИАН провел основательное исследование на предмет того, как, проводя выходные в этом месте, народные депутаты могут подлечить свои профессиональные заболевания. Следуя этим советам УНИАН, избранники могут вернуться с курорта совсем другими людьми.

Антидиджейское действие минеральных вод

Мы не знаем, кого и на чем будет крутить DJ Давид Арахамия во время своего так называемого DJ-setа. Но подозреваем, что, если широко анонсированная дискотека будет походить на обычный кислотный рейв европейского формата (а кто, как не "слуги народа", стремятся к европейским стандартам жизни, отдыха и рейвов?), часть депутатов на следующее утро будет страдать от головных болей, слабости, тошноты – качество музыки, ее чрезмерные децибелы и различные снадобья, популярные на рейвах для лучшего усвоения танцевальных ритмов, увы, пагубно влияют на организм. Минеральные воды Трускавца в этом случае могут быть воистину животворящими, в прямом смысле воскрешая украинскую политическую власть!

Правда, лучшие антипохмельные источники Украины находятся, к сожалению, не в самом Трускавце – а в соседней Сходнице, за перевалом. Тамошние ручьи С1 и С2 с содовой водой обладают поистине животворящим эффектом для измученного рейвами организма. Доехать туда можно на любой попутке.

Тем, кого, спустя годы "Великого будивныцтва" все еще интересуют темы выведения песка и камня (но не бюджетных средств!) показана минералка "Нафтуся". Как известно, "королевская вода" благоприятно влияет на состояние печени и почек. Но, главное, "Нафтуся" повышает защитные свойства организма, способствует выведению токсинов и замедляет процессы старения – есть подозрение, что ветераны и некоторые ветеранши ВР из других фракций употребляют эту минералку тоннами от созыва к созыву. "Нафтусю" можно литрами пить в самом Трускавце, а вот ее разновидность из Сходницы, проистекающая в источнике номер 3, должна употребляться в умеренных количествах: хотя после курса этой минералки пациенты испытывают подъем сил, у них улучшается качество сна и повышается аппетит, чрезмерное разовое употребление данной воды может спровоцировать внезапный выход различных активов: камней, песков, и, возможно, биткоинов, - что грозит серьезным болевым синдромом, от которого не спасет даже свой глава НАПК.

Озонотерапия

Хроническая потеря памяти – одна из самых беспощадных болезней Верховной Рады всех времен, увы, этот недуг скосил уже и часть фракции "СН" (как говорят злые языки, немного зацепив при этом самого президента!). Иммунитета от этой коварной болезни, вызванной выгоранием из-за чрезмерного беспокойства о судьбе народа и Родины, увы, нет, прогрессирует молниеносно. Но, к счастью наших "слуг" в Трускавце – восстановить участки мозга, отвечающие за предвыборные обещания (и незадекларированное по ошибке имущество), им поможет озонотерапия! Внутривенное введение озоно-кислородной смеси действительно оказывает противовирусное действие; насыщает кислородом внутренние органы и ткани, улучшает кровоснабжение сердца, головного мозга и, как следствие, улучшает память.

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Минеральные ванны

Снять нервные напряжения и запоры, вызванные турборежимом и принятием закона "Об олигархах", помогут минеральные ванны с травяными добавками, например, розмарином или с лавандой (при заказе в спа-центре важно не перепутать с "лавандосом"!). Минеральные ванны улучшают кровообращение во всем теле, повышают тонус сосудов, расслабляют не только мышцы, но и способствуют моральной релаксации. О том, что способствует аморальной релаксации, полагаем, нардепы знают и без рекомендаций бальнеотерапевтов. Опять же, рейв по расписанию.

Добавим, что подводный душ-массаж рекомендуют для улучшения состояния подкожно-жировой клетчатки. На последнее некоторые избранники начинали жаловаться сразу же после обсуждения проекта бюджета-2022 – указанная процедура заменит все кулуарные договоренности!

Очистительные процедуры

Надо ли говорить, сколь пагубны для депутатов бесконечные скандалы, сливы переписок и любовь к диктатору Лукашенко? Очистится от скверны в полном объеме даже самому пропащему законодателю, стать полноценным патриотом – поможет комплекс лечебных очистительных процедур для кишечника. Настоятельно рекомендуем микроклизмы с травами, их можно получить в любом отеле Трускавца! Впрочем, подойдут и лечебные макроклизмы с минеральной водой. Местные врачи гарантируют полное очищения организма от шлаков, токсинов, любви к "бацьке", "русскому миру" и тендерам.

Кстати, еще в Трускавце можно пройти курс лечения пиявками, он, якобы, способствует разжижению крови, профилактике возникновения болезней сердца, инфаркта, инсульта и забронзовению. Правда, увы, как было замечено в небезызвестном фильме про Буратино, эта процедура не помогает от жадности.

Лечебные грязи

Для лечения суставов, мышц, кожных покровов, сохранения молодости и неприкосновенности в Трускавце успешно используют грязевые ванны. Здесь нужно говорить не только об лечении, можно освоить смежную профессию – поливать других грязью в нашей политике умеют великолепно, а тут можно заняться этим профессионально, даже без сложения мандата или выхода из фракции. Только остерегайтесь доктора по фамилии Лерос!

В завершение добавим: буйных нардепов поможет успокоить электротерапия, принимая сеанс ударов током заодно можно поразмыслить и о справедливых ценах на электроэнергию для населения.

УНИАН советует членам монобольшинства воспользоваться богатыми возможностями по оздоровлению, которые открывает им гостеприимный Трускавец.

А избирателям – напоминаем, что профессиональные болезни ВР – увы, хронические. И даже в Трускавце не существует источника, благодаря которому они исчезнут за год или три. С каждым созывом уменьшается вера в то, что они не передаются по наследству. И есть лишь робкая надежда, что избиратели не станут "реанимацией" для тех, кто погряз в скандалах, - на следующих выборах.

Влад Абрамов, Михаил Ганницкий

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