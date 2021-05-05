Киев не в силах закончить войну на Донбассе, ведь Москве мир не нужен, поэтому у украинской стороны не такой большой выбор дальнейших действий.

Недавнее массивное стягивание российских войск к восточным украинским границам и в Крым было "с точки зрения Кремля чистым успехом", - считает бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер. Российская игра мускулами выставила Украину уязвимой. Запад демонстративно отгородился от военной демонстрации силы. А Владимир Путин "укрепил свои позиции в регионе".

Об этом пишет Financial Times. Президент Владимир Зеленский победил на выборах 2019 года, обещая остановить войну на Донбассе. Но у него не много возможностей вывести ситуацию из тупика. Убедить западных союзников Киева ввести новые экономические санкции против России не удалось. А желание Вашингтона участвовать в новых дипломатических усилиях остается нечетким. Бывшему актеру даже трудно заставить Путина сесть за стол мирных переговоров с лидерами западных стран, которые поддерживают Киев.

"Зеленский вынужден признать, что российский президент по крайней мере пока не хочет мира на Донбассе, где были убиты 14 тысяч гражданских и военных. Разве что Киев согласится на условия, политически неприемлемые для любого украинского лидера", - говорится в статье.

Читайте такжеЗеленский не хочет, чтобы оккупированный Донбасс превратился в "зону отчуждения"Неназванный украинский чиновник признал, что Зеленскому понадобилось два года, чтобы "осознать реальность".

"Украина желает мира и готова сделать для его установления все, что в ее силах. Но обе стороны должны хотеть этого. А недавнее воинственное поведение Москвы вызывает большие сомнения относительно ее намерений", - сказал изданию неназванный советник украинского президента.

В интервью для Financial Times Зеленский сказал, что хочет видеть США и Великобританию в так называемой "нормандской группе", в которую сейчас входят Германия, Франция, Украина и Россия. Он также призвал изменить Минские соглашения, которые до сих пор не были выполнены. Москва и Киев уже очень долго спорят о порядке выполнения условий этих договоренностей. Но Кремль отказывается обсуждать изменения.

"Нет способа изменить договоренности без фактического их уничтожения", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на призыв Зеленского.

Париж и Берлин тем временем боятся отказываться от Минских соглашений, предполагая, что это может спровоцировать Москву. Кроме того, так будет труднее поддерживать санкции ЕС против России. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал во время телевизионного интервью, что у Киева нет какой-то одной дипломатической стратегии.

"Важно продолжать работать во всех направлениях и форматах. Потому что, в конце концов, мы не знаем, какой из них принесет мир на нашу землю, когда мы сможем вернуть все наши территории, всех наших людей и покончить с войной", - сказал Ермак.

Читайте такжеЗеленский намерен обсуждать на встрече с Путиным деоккупацию Крыма - КулебаВ первый год своего президентства Зеленский одержал быструю победу после переговоров в Париже, в которых кроме украинского президента приняли участие Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда Зеленскому удалось убедить Россию и ее марионеток на Донбассе провести обмен заключенными. Но после того процесс остановился. А режим прекращения огня, который заработал в июле 2020-го, был расторгнут ранее в этом году.

В прошлом месяце Зеленский начал продвигать идею прямых переговоров с Путиным, чего он избегал раньше. Российский президент отверг предложение лидера Украины встретиться на линии фронта и предложил вместо этого обсудить двусторонние отношения, а не войну на Донбассе. И только если Зеленский приедет в Москву. О войне же он посоветовал Зеленскому говорить с главарями так называемых "республик", на что украинский президент не пойдет.

"Путин показал, что у него нет даже малейшего желания воплощать что-то, в чем заинтересован Зеленский, не говоря уже о мирном соглашении. Только коллективное международное давление может заставить Путина освободить эти захваченные украинские территории", - сказал директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский.

Зеленский надеется, что большая роль президента Джо Байдена вместе с лидерами Франции и Германии или его двусторонние переговоры с Путиным могут помочь толкнуть Москву к компромиссу.

"Стратегически важно ввести в процесс Байдена. Америка должна вернуться за стол, чтобы восстановить украинскую территориальную целостность на двух направлениях: в Крыму и на Донбассе. Потому что речь идет о глобальной безопасности", - добавил Лубкивский.

Но Киев до сих пор не знает, насколько благосклонным будет Вашингтон к новой мирной инициативе. Байден - друг Украины. Но в его администрацию входит много чиновников из команды Барака Обамы, которые 6 лет назад скептически относились к более глубокой американской участия.

Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня прибудет в Киев с первым официальным визитом. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента Джордж Кент назвал задачу США и Европы помочь Украине восстановить территориальную целостность "неприятной проблемой". По его мнению, вызов заключается в том, чтобы "попытаться изменить российские расчеты, а также ее поведение".

Читайте такжеВ ЕС пока нет консенсуса по введению секторальных санкций против РФ - КулебаПо словам Кента, один из способов повысить давление на Москву - это расширить американские санкции на продажу российского государственного долга в долларах. Это сделало бы невозможным продажу таких российских ценных бумаг. По словам исследовательницы Королевского Объединенного института оборонных исследований Сары Лаин, даже демонстрация западной солидарности с Киевом важна. Многие столицы рассматривают теперь российско-украинский конфликт "как часть своей политики в отношении России", а не двустороннюю проблему. И это важно для позиции Зеленского.

Аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина сказала, что Россия еще во времена Путина отдаст контроль над украинскими территориями на приемлемых для Украины условиях лишь при условии, что Россия сама окажется "под глубокими финансовыми и технологическими ограничениями".

"Но проблема Запада в том, что никто не будет вводить такие санкции, боясь, что это лишь усилит российскую агрессию", - сказала она.

Некоторые украинские аналитики и чиновники смирились с появлением долговременного замороженного конфликта. По их мнению, лучшая стратегия для Киева - это возродить свою экономику и модернизировать страну. Один из украинских чиновников назвал это "стратегией Западной Германии". Она заключается в том, чтобы пережить Путина и договариваться о мире с новым руководством России, но уже с позиции относительной силы.

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Перевод: Лесь Дымань