'Народ России перешел от одной крайности к другой - от коммунизма к фашизму', - премьер-министр Косово Альбин Курти

Премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти в интервью УНИАН рассказал о том, какой видит победу Украины в войне, и чем может быть полезным послевоенный опыт Косово.

Альбин Курти - премьер-министр Косово с 2021 года. Он поддержал Украину после полномасштабного вторжения России и продолжает делать это сейчас, поскольку понимает высокую цену, которую украинцы платят за свою свободу. Более четверти века назад Курти был студенческим лидером в борьбе за независимость Косово. УНИАН расспросил у него о помощи, которую оказывает Косово Украине, как его стране живется рядом с соседом-врагом и станет ли когда-нибудь Россия демократической страной.

Следите ли вы за войной в Украине?

Мы следим за событиями в Украине и возмущены незаконной, неспровоцированной и ничем неоправданной военной агрессией России против соседнего государства. Мы хотим, чтобы Украина победила. Эта победа, с моей точки зрения, означает освобождение от российских войск всей территории страны, мир и безопасность для всех граждан, соблюдение государственного суверенитета и прав человека.

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Украина - демократическая страна, и борьба Украины - это борьба за демократию, с которой мы себя отождествляем. Когда в Украине началась полномасштабная война, все воспоминания из прошлого вернулись. Нам так же было трудно, ведь народ Косово увидел в агрессии против Украины весь тот ужас, который пережил в 1998-1999 годах во время войны в своей стране.

Еще одна причина нашей поддержки Украины - более политическая, связанная с возможными последствиями для Балкан. Можно предположить, что Россия имеет планы расширения войн, которые ведет. В том числе и на территорию балканского региона.

Во время официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины вы сказали, что война в Украине - это европейская война и война за Европу. Как вы считаете, достаточно ли европейские союзники делают для Украины?

Когда-то, изучая географию, мы привыкли думать, что Европа простирается до Уральских гор. Но теперь мы видим, что Европа заканчивается там, где проходит линия фронта за освобождение Украины. В этом смысле война украинского народа - это война не только за демократию, но и за Европу, потому что РФ хочет расширяться за счет Европы.

Я считаю, что страны-члены Европейского Союза проявили высокий уровень гостеприимства, в целом очень хорошо принимают украинских беженцев. Однако этого недостаточно, ведь речь идет только о гуманитарном аспекте.

Недостаточно просто принять беженцев - важно помочь Украине и украинцам в освобождении. Они упорно воюют за свою свободу, но для тех, кто остается на оккупированных территориях, каждый день - это ужас и террор. Стоит об этом помнить. С моей точки зрения, Европейский Союз достиг наивысшей степени единства из-за войны в Украине. Но я убежден, что они могли бы сделать больше для вашей борьбы за независимость и свободу.

Во время войны НАТО расширился за счет присоединения Швеции и Финляндиии. Сейчас нужно, чтобы Европейский Союз также расширился и еще больше помогал и поддерживал освободительную борьбу украинского народа.

Украина до сих пор не признала независимость Косово. Существует мнение, что этого не произошло из-за Крыма, который был аннексирован Россией в 2014 году. По вашему мнению, ситуации похожи?

Несколько лет назад журналист меня спросил: "Если независимость Косово была провозглашена в одностороннем порядке и трактуется как реализация права на самоопределение, то как насчет самоопределения Крыма, ведь там был референдум?". Я ответил, что самоопределение является демократическим, а на крымском референдуме я видел российских солдат, которые носили урны для голосования. Нельзя делать вид, что это демократическое волеизъявление или обеспечение права на самоопределение. У журналиста больше не было никаких вопросов.

В целом мы говорим о противоположных случаях, потому что Крым был оккупирован иностранным государством - Российской Федерацией, тогда как Косово было освобождено. На его территории проживают 92% албанцев, которые хотели освободиться от Сербии. Это движение здесь поддерживали и национальные меньшинства. Кроме этого, немало сербов, которые составляют 4% населения Косово, также хотят жить здесь и не быть под директивами Белграда.

В нашей стране в 90-х годах развернулась народная борьба за освобождение во главе с Армией освобождения Косово. В ответ на это Сербия начала геноцид. И он был не первым. Целенаправленное уничтожение албанцев Сербия осуществляла на нашей территории и в конце 19 века, затем во время Балканских войн, Первой и Второй мировой войн.

Представьте себе, в 1999 году 19 членов НАТО совместно приняли решение о бомбардировке европейской страны - Сербии. Сегодня мы видим, что 19 стран не смогли бы принять и пресс-релиза по определенным вопросам.

Тогда они вместе сказали - "да, мы должны их бомбить". Это плохо, но это был единственный выход прекратить геноцид. Ситуация была такой, что освобождение Косово было восстанием народа и Армии освобождения. И вмешательство НАТО нельзя сравнивать с оккупацией Крыма.

Есть ли у вас контакты с украинскими властями? Есть ли какой-то прогресс в отношениях лидеров Украины и Косово?

У меня была возможность в прошлом году посетить встречу президента Украины Владимира Зеленского с балканскими лидерами в Афинах. В то же время нашей отдельной встречи не было. Перед этим я имел телефонный разговор с действующим в то время министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я также встречался с ним во время Всемирного экономического форума в Давосе, опять же, вместе с другими балканскими лидерами.

Думаю, что в среде украинской власти существуют некоторые ошибочные аналогии между ситуацией на Донбассе, в Крыму и в Косово. Как по мне, если и есть параллели, то только между пророссийскими силами и незаконными структурами России в Крыму и на Донбассе и сербскими структурами, которые мы имеем в Косово, особенно на севере.

Несмотря на все, ваша страна уже сейчас помогает Украине. Почему? Что это за помощь?

Мы являемся частью Коалиции по разминированию, в которую входит 22 страны и которую возглавляет Литва, в рамках Украинской оборонной контактной группы. Косовские саперы имеют очень хороший опыт разминирования территорий в послевоенное время. Сейчас наша армия, Силы безопасности Косово проводят тренировки для украинских военных в поисково-спасательном учебном центре, а также занятия по химической, ядерной и биологической защите. Более 100 украинцев прошли обучение по разминированию на тренингах MAT Kosovo в сотрудничестве с Силами безопасности Косово.

Наше Министерство обороны совместно с Министерством обороны Великобритании в рамках сотрудничества "Интерфлекс" обучает новобранцев ВСУ тактике ведения боя. На сегодняшний день в рамках этой операции уже подготовлено 34 тысячи бойцов.

Кроме этого, мы доставили два пакета военной помощи ВСУ. Первый включал военные тактические грузовики и другие транспортные средства, второй - 10 тысяч минометных мин различных калибров.

Хотя Косово не является членом ЕС, но добровольно присоединилось к 13 пакетам санкций Евросоюза против России, Беларуси и их марионеток, а также поддержало все санкции США, запретили въезд людям с российскими паспортами или картами резидентов. Есть некоторые исключения, например, для дипломатов.

Ассамблея Косово приняла резолюцию о возможном приеме до 5 тысяч беженцев из Украины. В одностороннем порядке временно отменили визовый режим для граждан Украины. Совместно с европейскими партнерами реализуем программу "Резиденция в Косово", которая предусматривает прием и поддержку 20 украинских журналистов. Сейчас в Приштине живут и продолжают работать для своих СМИ 14 из них.

Мы поддерживаем Украину по двум причинам. Во-первых, с гуманитарной стороны - чувствуем, что это наш долг. Когда кто-то нуждается в помощи, должны проявить солидарность, ведь это то, что делает нас людьми. А, во-вторых, мы верим, что украинский народ и украинское государство находятся на правильной стороне истории, отстаивая свою независимость. Поэтому и поддерживаем.

В этом году исполнилось 25 лет, как в Косово завершилась война. Какой опыт вашей страны был бы полезным для Украины после войны с РФ?

Учитывая наш опыт, у меня есть предположение, что после разрушительных войн всегда есть запрос на большую приватизацию, и вы должны понимать, что этот подход может вас уничтожить экономически. Остерегайтесь крупных корпораций, которые хотят купить потенциал развития - производственные мощности, землю или другие ресурсы очень дешево, потому что вы разрушены. Желание приватизации приводит крупные корпорации в опустошенные после войны страны, когда люди очень жаждут инвестиций, и этим можно злоупотреблять. Поэтому есть соблазн все продать, провести приватизацию, но это будет большой ошибкой.

И второе - вы должны координировать деятельность доноров в стране и регулировать гранты, которые вы получаете. У вас должна быть своя программа со стратегией, проектами, мероприятиями, а потом вы говорите донорам, что вам нужно, спрос должен предшествовать предложению, а не наоборот.

Вот два совета: нет - большой приватизации, и каждый раз, когда есть помощь и доноры, контролируете и спрашиваете, что конкретно вам нужно.

По вашему мнению, возможно ли справедливое наказание военных преступников после войны?

Это должно быть возможным. Но я не думаю, что это будет легко без демократических изменений в РФ. Даже если российская армия покинет Украину, я не вижу, как все военные преступники, которых вы идентифицировали, предстанут перед справедливым судом. Деспотичному президенту РФ Владимиру Путину предъявлены обвинения, но кто его арестует? Думаю, безнаказанность будет очень разочаровывать.

Прежде всего важно хорошо задокументировать преступления. Но привлечение к ответственности военных преступников займет много времени, и это будет непросто, если в Российской Федерации не произойдут демократические изменения. И, честно говоря, я не вижу, что это произойдет в ближайшее время.

Я убежден, что в московских и других российских архивах есть все доказательства геноцида в Украине. Потому что убийства, которые российская армия совершает в вашей стране, не являются результатом того, что какие-то безрассудные солдаты и офицеры выпили слишком много водки. Это все - планы Кремля, и эти планы есть в архивах. Когда-то эти архивы должны быть открыты.

Как жить рядом с соседом, который хочет тебя убить? Я имею в виду соседство Косово и Сербии. Есть ли какие-то рекомендации с этой позиции для украинцев, которые после войны останутся соседями россиян?

Недобрый сосед должен оставаться в своем доме. Мы не можем изменить историю, не можем изменить географию, но мы можем иметь лучшее будущее. Несомненно, Украина будет нуждаться в сильной армии даже после освобождения, и никто не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия не станет демократией. Это означает, что она, возможно, станет республикой или федерацией республик, а не империей 18-го века.

Вы не можете спать спокойно, если ваш сосед хочет быть империей. И это проблема, которую мы также имеем с Сербией. Эта страна называется республикой, но если присмотреться, то она ведет себя и действует как монархия, где президент имеет слишком много власти, чтобы уважать права человека, плюрализм и все законы.

Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, и это одна из европейских стран, которая продолжает сотрудничать с Россией. Вы сказали, что это маленькая Россия на Балканах, не так ли?

Да, я думаю, что Александар Вучич - это "маленький Путин". Сербия и Россия сотрудничают и ведут торговлю оружием. Сербия подписала соглашение о свободной торговле с Россией. РФ является четвертым по величине торговым партнером Сербии после Германии, Китая и Италии.

Кроме "Газпрома", Сербия сотрудничает с "Лукойлом", "Российской железной дорогой", "БТБ Банком", "Росатомом", "Роскосмосом", "Сбербанком", которые являются подсанкционными компаниями. С февраля по июнь 2022 года в Сербии было зарегистрировано 360 новых компаний и 960 предпринимателей из РФ.

"Яндекс" подтвердил, что откроет новый офис в Сербии с 2000 сотрудниками. Андрей Кирнов, глава российской торговой миссии в Сербии, объявил, что офис станет главным филиалом компании в Европе.

Также Белград отказался присоединиться к западным санкциям против России из-за войны в Украине. Во время голосования 11-ти резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку целостности и суверенитета Украины, а также против российской оккупации Крыма, Сербия выступила "против" 10 из них, а в одном случае не участвовала в голосовании.

Как можно бороться с информационной агрессией? Ведь Россия постоянно ведет информационную войну против Украины, в Косово это делает Сербия.

В Косово мы не имеем ни одного источника дестабилизации, с которым мы не могли бы справиться. Но некоторые вещи, которые приходят извне, гораздо мощнее и сложнее. Поэтому вместе с нашими западными партнерами мы делаем все возможное для борьбы с дезинформацией и дезинформационными кампаниями, лежащими в основе гибридной войны. Мы также укрепляем нашу кибербезопасность. Было много попыток хакерских атак, таких как DDoS-атаки, которые создают высокую частоту запросов, и в результате в нескольких случаях наш правительственный сайт не работал. Также были атакованы сайты различных министерств.

Москва расширила свое присутствие в Сербии благодаря сотрудничеству с Министерством внутренних дел, особенно с разведкой, и это имеет последствия.

Как международное сообщество гарантирует безопасность Косово? Украина имела гарантии безопасности, я имею в виду Будапештский меморандум, но он не сработал.

Я очень доверяю НАТО. Я думаю, что наше поколение не может придумать лучшего зонтика безопасности для демократии и прогресса, чем Североатлантический Альянс. Поэтому я очень хочу видеть усиление НАТО во всем мире, но особенно в Европе. И гарантии безопасности, которые нам нужны, должны быть в рамках его деятельности.

Считаете ли вы, что это - будущее Украины и Косово? И конечно, Европейский Союз?

Да. И то, и другое. Я думаю, если вы хотите социального благосостояния и демократического прогресса, то вам нужен ЕС. Если вы хотите безопасности и мира - это НАТО. Нашим странам нужно членство в обеих организациях.

А что касается будущего России? Будет ли она демократической страной?

Сейчас выглядит так, что РФ не смотрит в будущее, она смотрит в прошлое. Россияне хотят вернуться назад. Поэтому этой страной руководит человек, который, с одной стороны, ностальгирует по "золотому веку" Российской империи, а с другой - чрезвычайно негативно относится к Западу и к тому, что по своему развитию в мире Россия уже далеко не №2. Во второй половине 20-го века они наслаждались этой аурой небольшого отставания от США, но сейчас они как бы опускаются вниз в рейтингах по мощности и силе.

На мой взгляд, это сочетание ностальгии и негатива довольно безнадежно. Мы не можем говорить, что какие-то народы или люди плохие, однако обстоятельства могут сложиться так, что власть скатывается в авторитаризм и они это воспринимают.

Наши бабушки и дедушки боролись против немецкого и итальянского фашизма, а сейчас наше поколение борется против российского. Поэтому абсолютного иммунитета от фашизма не существует. И сейчас, к сожалению, народ России, с небольшим интермецо, перешел от одной крайности к другой - от коммунизма к фашизму.

Ирина Синельник