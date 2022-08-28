Энергетический кризис станет самым большим вызовом для ЕС после долгового кризиса и пандемии коронавируса.

На фоне введенных санкций против России Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с экономическими проблемами, но это та цена свободы, которую Европа должна заплатить.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому изданию "Krone".

Он отметил, что введя санкции против РФ, Европа ограничивает экономические возможности Москвы, которые зависят от продажи нефти и газа, а также нуждаются в западных технологиях.

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"Конечно, мы столкнемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу. Потому что война в Украине - это не только война украинцев, это война за нашу свободу", - сказал Боррель.

Он добавил, что энергетический кризис будет самым большим вызовом для ЕС после долгового кризиса и пандемии коронавируса, но преодолеть ее поможет единство стран-членов блока.

Также Боррель отметил наличие в мире глобального кризиса демократии.

"Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются. Россия хочет возвращения царизма, Китай и Турция имеют имперские настроения. Здесь также решение может быть достигнуто только через единство. Каждый сам по себе не выживает", - сказал европейский дипломат.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля без объявления войны ворвалась в Украину. Противники открывали огонь не только по военным, но и по гражданской инфраструктуре. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Страны ЕС поддержали Украину – ввели против России новые санкции и предоставили Киеву вооружение.

В июне российская сторона почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза. Действия РФ называют газовым шантажом. На торгах 24 августа цены на газ в Европе приблизились к отметке в 3200 долларов – это новый рекорд.

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