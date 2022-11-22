Политолог Андраш Рац считает, что зависимость Венгрии от России становится все сильнее, а пространство для маневра все меньше.

Война России против Украины ничего не изменила в отношениях премьера Венгрии Виктора Орбана с Москвой.

Венгерский политолог Андраш Рац рассказал, что в плане энергетической безопасности Венгрия очень зависит от России, пишет DW.

"За последние восемь лет Венгрия не смогла диверсифицировать свои источники получения энергоносителей, и теперь это имеет неприятные последствия. Самый главный интерес Венгрии заключается в том, чтобы "Газпром" не остановил ей поставки. Если бы это произошло, то стране грозила бы экономическая катастрофа. Будапешт сейчас пытается избежать всего того, что, по его мнению, может раздражать Россию", - сказал эксперт.

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Политолог считает, что зависимость Венгрии от России становится все сильнее, а пространство для маневра все меньше.

"Россия может шантажировать Венгрию из-за поставок природного газа. И именно поэтому Венгрия в ближайшее время не изменит своего отношения к России", - пояснил Рац.

Также он рассказал, заинтересована ли Венгрия в распаде Украины как государства, чтобы вернуть себе Закарпатье.

"Это абсолютно нереально и невозможно. В военном, дипломатическом, политическом и экономическом плане это было бы полной катастрофой для Венгрии. Как член ЕС и НАТО страна была бы полностью изолирована, не говоря уже о том, что Украина в военном плане намного сильнее Венгрии и дала бы отпор. Если Орбан время от времени в своих речах делает невнятные намеки на такой сценарий, то в первую очередь речь идет не о внешней политике, а об обращении к той части местных избирателей, которые являются правыми экстремистами", - заявил эксперт.

Пророссийская позиция Венгрии: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. С начала войны он публично выступает против санкций против России и заявлял, что Украина не сможет победить Россию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно высказывался против Украины. Так, 17 ноября венгерский дипломат обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал их уйти в отставку.