Лидеры встретятся в Нью-Йорке.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке на фоне непонимания по поводу экспорта украинского продовольствия.

"Через несколько дней мы встретимся в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал президент Анджей Дуда в интервью PAP.

Он отметил, что темой разговора будет экспорт украинского зерна. Дуда подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке.

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"Мы должны отстаивать свои интересы. ... То, что оно, [украинское зерно] продается в Польше, это абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок, и мы это делаем, пытаясь помочь Украине", – добавил он.

Польское эмбарго на украинское зерно - это надо знать

Весной четыре европейские страны (Болгария, Венгрия, Польша, Словакия) в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

В ЕС сначала осудили эти решения, но впоследствии Еврокомиссия достигла с этими четырьмя странами и Румынией соглашения. Был применен мораторий на ввоз украинской агропродукции в эти страны, но они должны были не препятствовать ее транзиту. ЕС в свою очередь должен был выделить 100 миллионов евро на помощь пострадавшим фермерам из этих пяти стран.

Летом соглашение продлили до 15 сентября. Сегодня Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской агропродукции

МИД Украины призывает соседние страны отменить ограничения на экспорт зерна. Однако некоторые из них выступают за продление ограничений. В частности, 12 сентября стало известно, что Польша хочет, чтобы ЕС продлил запреты на импорт украинской агропродукции. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Варшава дальше будет блокировать экспорт зерна.

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