Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на то, что Еврокомиссия завтра, 15 сентября, отменит ограничения по импорту зерна.
"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", - написал глава МИД в Twitter.
По его словам, любая форма продления ограничений является недопустимой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.
Ограничения по экспорту украинского зерна
В Министерстве иностранных дел Украины призывают Словакию, Польшу, Румынию и Венгрию с 15 сентября возобновить импорт украинских зерновых, потому что оснований продлевать запрет на украинскую продукцию нет.
Болгария решила снять запрет на импорт украинского зерна. В стране отметили, что такое решение не будет иметь серьезных последствий для их экономики.
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша будет блокировать экспорт зерна.