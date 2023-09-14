По его словам, любая форма продления ограничений является недопустимой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.

Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на то, что Еврокомиссия завтра, 15 сентября, отменит ограничения по импорту зерна.

"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", - написал глава МИД в Twitter.

По его словам, любая форма продления ограничений является недопустимой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.

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Ограничения по экспорту украинского зерна

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Словакию, Польшу, Румынию и Венгрию с 15 сентября возобновить импорт украинских зерновых, потому что оснований продлевать запрет на украинскую продукцию нет.

Болгария решила снять запрет на импорт украинского зерна. В стране отметили, что такое решение не будет иметь серьезных последствий для их экономики.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша будет блокировать экспорт зерна.

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